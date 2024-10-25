警搗長沙灣包裝及分拆毒品單位　檢$110萬毒品　5男女涉5罪被捕

警方於10月23日展開「黑焰」行動，成功搗破販毒集團在長沙灣的包裝及分拆毒品單位，以「販運危險藥物」等5罪拘捕5名男女。人員於行動中檢獲大麻花、氯胺酮、可卡因、冰毒等，市值超過110萬元。警方相信已成功切斷販毒集團的供應鏈，被捕人現正被扣留調查。



人員檢取毒郵票。（翁鈺輝攝）

人員檢取毒郵票。（翁鈺輝攝）

東九龍總區反三合會行動組主管偵緝高級督察馮柏羲表示，警方經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍在九龍區的販毒集團，該集團利用長沙灣一個住宅單位作為包裝及分拆毒品的地方，以供應本地市場。探員本周三（23日）突擊搜查該單位及一架私家車。

警方以「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有攻擊性武器」、「保管偽製紙幣」及「管有危險藥物」罪，拘捕3男2女（21至32歲），各人報稱無業。行動中檢獲2.8公斤大麻花、約300克氯胺酮、約150克可卡因、約40克冰毒、89支大麻電子煙及煙油、35支俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油、大麻糖及「毒郵票」，市值超過110萬元。

人員檢獲包裝毒品工具，透明的可再封膠袋、膠袋封口機、電子榜、4把牛肉刀及7張$1000假鈔，暫時未見偽鈔票流出市面；警方相信運作1至2個月。

人員亦檢獲包裝毒品工具，透明的可再封膠袋、膠袋封口機、電子榜、4把牛肉刀及7張$1000假鈔。（翁鈺輝攝）

人員亦檢獲7張$1000假鈔。（翁鈺輝攝）

人員檢取35支俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油。（翁鈺輝攝）

馮相信已成功切斷販毒集團的供應鏈, 被捕人現正被扣留調查，將繼續追查毒品來源。他指出，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港第134章《危險藥物條例》，最高可被判終身監禁及罰款500萬元；他提醒市民吸食毒品不但會為自身帶來嚴重後果，販毒集團會在毒品內混合不知名化學物，此舉會令吸食者傷上加傷，而販毒者亦會因此斷送終生，年青人切勿因毒販教唆而誤入歧途。