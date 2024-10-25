乙明邨街巿接連兩日遭爆竊　警拘20歲青年　揭與多宗盜竊案有關

沙田乙明邨街巿昨日（24日）凌晨遭賊人潛入，偷走水果檔的夾萬。警方接報後拘捕一名20歲男子，調查下揭發他與區內多宗店舖盜竊及搶劫案有關，涉款總值近6萬元，同時檢獲西瓜刀等利器。警方更找到賊人犯案時穿着的衣服。



沙田警區重案組第二隊督察鄭思朗稱，警方拘捕一名20歲本地男子，涉嫌與沙田10月份多宗案件有關，包括兩宗爆竊案、1宗藏有攻擊性武器及7宗盜竊案。

沙田警區重案組第2隊督察鄭思朗向傳媒簡報案情。（黃偉民攝）

其中過去兩天（23及24日）賊人趁沙田乙明邨街市關閉後，先後兩次進入同一個水果檔爆竊，偷走共55,000元現金。警方接報後翻查閉路電視，當中包括政府最新安裝的閉路電視記錄，鎖定目標男子，發現他犯案後將贓款連同其他雜物，收在沙角邨後樓梯的隱蔽處。

警方遂展開埋伏，趁他返回取贓物時當場將他拘捕，其後進一步在現場搜查，結果檢獲3把已開封的西瓜刀及一部手提電話。這部手機是較早前一宗盜竊案的贓物，受害人在行人天橋上被人從後搶去。

警方檢獲已開封的西瓜刀。（黃偉民攝）

手機及醫療卡是一宗盜竊案的失物。（黃偉民攝）

生果檔接連兩天遭爆竊，損失5.5萬元。（黃偉民攝）

警方檢獲疑犯犯案時穿着的衣服。（黃偉民攝）

警方檢獲疑犯犯案時穿着的衣服、手機及西瓜刀等。（黃偉民攝）

警方檢獲疑犯犯案時穿着的衣服、手機及西瓜刀等。（黃偉民攝）

警方再翻查區內其他案件，同時發現此疑犯與其餘6宗店舖盜竊案有關，他被警方通宵扣留調查，稍後將落案起訴。據悉，疑犯無業，家住沙角邨。

10月24日生果檔被賊人抬走夾萬

昨日（24日）上午8時20分，沙田乙明邨街巿內一個生果檔，姓李店主（28歲）返回發現有搜掠痕迹，放在櫃底的一個夾萬不翼而飛；翻看閉路電視，證實凌晨零時遭賊人抬走，於是報案。

店主放在櫃底的一個夾萬不翼而飛。（翁鈺輝攝）

街巿內的生果檔遭爆竊。（翁鈺輝攝）

李向警方稱，夾萬價值3,500元，內裡放有約5,000元現金。賊人20至30歲，約1.7米高。