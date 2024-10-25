有汗出無糧出︱多名工人白田邨重建地盤追薪　一男一度危坐平台

今日（25日）下午3時34分，多名工人往石硤尾白田邨一重建地盤追薪，並駕車駛入太田樓停車場，被職員阻止後，其中一名男工人情緒激動，登上離地約15至20米平台危坐。警方通知談判專家到場游說，約兩小時後，事主由消防員救回安全位置，拒絕送院。



工人往石硤尾白田邨一重建地盤追薪。（讀者提供）

現場消息稱，工友追討兩個月欠薪。據悉，涉事公司為「精進建築有限公司」。翻查資料，精進建築有限公司獲香港房委會批出位於白田邨第十期公營房屋重建發展項目（合約編號：20190141）。項目包括一幢33層高住宅大樓、兩層高零售商場並且包括商鋪及街市攤位、商場店舖貫通鄰座白田7丶8期商鋪、地下商鋪通道亦連接到鄰近白田11期及工地平整及其他外圍工程包括兒童遊樂設施和表演舞台。

工程項目已於2020年9月開展，原定預計於2023年4月竣工。《香港01》現正向精進建築有限公司查詢事件。

一名男工危坐停車場天台位置。（讀者提供）

房屋署回覆指，今日（25日）下午4時左右，深水埗白田邨重建計劃第十期建築工程地盤內的一名鐵器工人懷疑被拖欠薪金，於建築地盤平台邊危坐。房屋署即時與總承建商（精進建築有限公司）了解事件。總承建商的負責人一直在現場處理，而警方和消防處亦派員到場協助，該名工人其後約於5時30分返回安全位置。

香港房屋委員會（房委會）表示，房委會一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商，並已要求總承建商盡快妥善處理其合約分判商的工人薪金安排。房委會非常關心是次事件，會與承建商保持緊密聯繫，妥善解決工人薪金事宜。

涉事地盤為白田邨第十期公營房屋重建發展項目。（王譯揚攝）

消防設法營救。（白田人 Facebook/ Yubie Wong）

消防到場協助。（白田人 Facebook/ Yubie Wong）

多名工人往石硤尾白田邨一重建地盤追薪。（白田人 Facebook / Yubie Wong）

約兩小時後，事主由消防員救回安全位置。（王譯揚攝）

警方在場協助維持秩序。（王譯揚攝）

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