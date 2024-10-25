電動輪椅橫行｜港警籲勿闖快速公路　澳門現「輪椅兵團」11人被控

周三（23日）下午，兩名殘疾男子試駕新電動輪椅時疑迷路，闖上昂船洲大橋「飛馳」，據悉其中一人來自內地，幸最後安然無恙。警方今日（25日）在facebook提醒，指由於快速公路車速比一般道路快，所以行人、單車及電動輪椅，均不能進入快速公路範圍；一旦發生意外，後果不堪設想，亦會危及其他駕駛者。警方重申，行人及騎單車者不得進入或停留在快速公路上，違者最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。



此外，澳門街頭昨日（24日）亦驚現由內地遊客組成的「輪椅兵團」 ，且在馬路與行人路之間穿插，片段震驚網民。據了解，澳門治安警留意到網上片段後隨即跟進，最後檢控11名年約50餘至60多歲內地男女，其中10人持有殘疾證明，均報稱因不熟路引致事件。根據澳門《道路交通法》規定，輪椅通行等同行人通行，不應在車行道上行駛。

警方於周三下午4時許，接獲途經昂船洲大橋的駕駛人士報案，指目擊一輛電動輪椅載着兩人駛往九龍方向。人員到場尋獲兩人一車，證實兩名分別姓朱63歲、持本地身份證的男子及姓李62歲的內地男子，均為殘疾人士。他們報稱早前來港購買醫療用品，包括一部電動輪椅，試車期間迷路進入高速公路，亦因為訪客身份不熟悉香港交通法例，警方其後將他們帶離大橋至安全位置。案件被列作交通報告處理。

網民對事件嘖嘖稱奇，一度懷疑網上流傳的照片「key圖 」，後來有不少網民留言均稱行經大橋時目擊同一幕，「今日對面線經過，睇到眼都突」，更有人將短片上載網上，證事件屬實，笑言﹕「佢哋有冇諗過架車行行吓會冇電」、「幾條大斜路，佢都幾有力」。

本周三（23日）兩男共乘一輛電動輪椅，在昂船洲大橋被截停。（網上圖片）