首個啟德體育園跨部門桌上演練　加強各部門大型活動即時應變能力

警務處東九龍總區行動部昨日（25日）在東九龍總部舉行了代號為「翼虎」的首個有關啟德體育園的跨部門桌上演練，旨在加強各部門及相關持份者在大型活動期間即時應對緊急情況時的協作和應變能力。



警方與政府部門及相關機構代表商討應對可能發生的突發情境所採取的措施。（警方提供）

啟德體育園預計於2025年第一季啟用，此次演習的目的是確保各持份者能夠有效應對園內的緊急情況。多個政府部門及相關機構合共派出超過150名代表出席及參與演習，包括保安局、文化體育及旅遊局、運輸及物流局、醫院管理局、警務處、消防處、民眾安全服務處、運輸署、康樂及文化事務署、民政事務總署九龍城民政事務處、香港鐵路有限公司、啟德體育園、香港網絡安全事故協調中心及香港聖約翰救護機構，為日後啟德體育園的運作提早做好準備。

演習模擬在演唱會及國際足球比賽兩種大型活動期間可能發生的一連串事件，各持份者需要因應不同的突發情境即時調配人手，採取應變措施，並協調與其他單位的行動。此外，多名專家亦受邀在演習後分享他們的專業知識，促進了各個單位之間的知識交流和經驗分享。

東九龍總區指揮官羅越榮博士在演練開始前致辭。（警方提供）

是次演習不但增強了各個機構之間的溝通和合作，亦提升了整體人流疏導及應對大型事故的協作和應變能力，為10月下旬至明年第一季進行的試業活動和實地演練作預演，確保啟德體育園正式開幕時的運作暢順有序。