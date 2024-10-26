有片｜粉嶺小販遇食環票控爆衝突　男檔主揸鐮刀：我唔斬你幾個？

粉嶺聯和墟有小販與食環署職員衝突，網上流傳一條影片顯示，一對擺賣生果的小販與食環署人員爭持，其中男子手持鐮刀阻止人員拿取其貨品，高聲喝罵：「我唔斬你幾個, 我跟你...」雙方劍拔弩張，氣氛緊張。

警方指，今早10時48分，粉嶺聯和墟和滿街近聯安街位置，食環署人員報案，指票控小販時遇不合作。一名64歲女檔主指執貨期間弄傷手腕，送院治理。案件列求警協助，事件中無人被捕。



女檔主阻止人員拿取一梳香蕉，男檔主加入協助。（網上截圖）

該影片長3分15秒，甫開始食環署人員與女檔主拉扯一梳未熟的香蕉，隨即一名男檔主衝上來阻止。他與食環署人員後，突然拿起地下一把鐮刀，食環署人員見狀即喝止：「放低武器！你放低把嘢呀！你唔好咁呀！」但男檔主沒有理會，反吼道：「想點咪想點囉……咩唔夠膽吖！殺三幾個隨便。」食環署人員聞言一時言塞。

隨後一名食環署人員斥責男檔主為慣犯：「成日係度咁。」男檔主又指：「係，夠膽你就嚟吖。我唔斬你幾個, 我跟你頭。」食環署人員聞言即回應：「你係咪恐嚇，你係咪要斬我哋？」現場有4名男職員圍住兩小販，另外有職員驅散圍觀巿民及拍攝爭執的過程。

其後食環署人員質問貨物誰屬，二人一度否認是物主，食環署職員即說：「唔係就行開啦。」惟二人卻堅拒食環人員取走貨物。職員又質問是否要「斬我哋」，女檔主反指：「你係咪攞先？」雙方繼續對峙，片段就此完結。

女販阻止人員拿取一梳香蕉，男販加入協助。（網上截圖）

女販阻止人員拿取一梳香蕉，男販加入協助。（網上截圖）

女販阻止人員拿取一梳香蕉。（網上截圖）

女販阻止人員拿取一梳香蕉。（網上截圖）

男販一度喝叫「斬你哋」。（網上截圖）

雙方爭論不休。（網上截圖）

地上散滿生果。

食環署人員喝令他放低利器。（網上截圖）

男販手持鐮刀。（網上截圖）

警方稱，事發於今日早上10時48分，粉嶺聯和墟和滿街近聯安街位置，食環署人員報案，指票控小販時遇不合作。警員到場姓譚（64歲）的女販出示身分證受查，並指執貨期間弄傷手腕，要求救護車送院治理。案件列求警協助，事件中無人被捕。