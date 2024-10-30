警少訊吉祥物豆苗仔上太空變「長毛豆」　將夥拍「提子」宣傳防騙

警隊少年警訊吉祥物「豆苗仔」任務多多，今年8月與少年警訊成員在機場迎接奧運中國隊運動員訪港，跳水金牌選手全紅嬋獲贈「豆苗仔」後愛不釋手。「豆苗仔」今年9月再出任務，與防騙吉祥物「提子」，連同一眾保安局吉祥物、香港有本地特色的物品，以及1,800種植物及微生物育種載荷，隨內地試驗衛星「實踐十九號衛星」上太空，並於10月初完成升空任務。警方指，「豆苗仔」在太空任務期間意外接觸神石，進化成「長毛太豆」，預告未來將會和「提子」聯合宣傳防騙。



警隊少年警訊與防騙吉祥物「豆苗仔」及「提子」於10月初夥拍一眾保安局吉祥物，隨內地試驗衛星「實踐十九號衛星」完成升空任務。

國家首個可重複使用返回式技術試驗衛星「實踐十九號衛星」於今年9月成功發射升空，搭載包括近1,800種植物及微生物育種載荷，以及一眾保安局和警隊吉祥物等30多件來自香港有本地特色的物品，發射升空入軌近十四天後於10月11日重返地球，一眾港產吉祥物前日（28日）凱旋回港。

保安局昨日（29日）上午由局長鄧炳強帶領幾位紀律部隊首長，主持「實踐十九號衛星保安局及紀律部隊載荷開箱儀式」，進化後的「豆苗仔」首次亮相，長滿綠色長毛。

「長毛版豆苗仔」透過警隊社交媒體分享太空旅程經歷，指他於執行任務期間，意外踢到宇宙神石—「防騙之石」，防騙能力全面升級同時，亦神奇成為「長毛太豆」，並預告日後將會代表少年警訊，與「提子」將防騙資訊帶向全城。

警務處處長蕭澤頤於載荷開箱儀式上稱，「豆苗仔」經歷太空之旅後已進化「長毛豆」，寓意少年警訊和一眾會員將會繼續成長。他希望借「提子」及「豆苗仔」衝出大氣層，除了於太空向全世界宣揚防騙訊息，並宣傳現正進行的「全城反詐大抽獎」活動外；同時亦要向青少年發放正能量，鼓勵他們加入少年警訊，從中茁壯成長，好好裝備自己成為青年領袖，更要放眼世界，衝出宇宙。

警隊防騙吉祥物「提子」及少訊吉祥物「豆苗仔」隨衛星升空



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少訊吉祥物「豆苗仔」迎接國家隊

