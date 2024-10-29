瀑布灣女屍｜死者與男疑犯乘的士及上瀑布頂　頭遭硬物撞擊後溺斃

香港仔瀑布灣公園發生謀殺案，年約25歲的菲傭昨早（28日）被發現赤腳伏屍瀑布底，警方經調查後，今日（29日）將案件列作「謀殺」，並拘捕一對夫婦，當中外籍丈夫涉謀殺、本地妻子則涉協助罪犯。調查發現，女死者與男被捕人已認識一段時間，前晚（27日）兩人一同乘的士到瀑布灣，之後曾到瀑布頂，其後男被捕人乘的士匆匆離去，女死者則至昨早被發現身亡，其前額和後腦均有傷痕，相信曾被硬物撞擊，之後在水中溺斃。男被捕人在案發後與妻子一同離港前往內地，今午約5時返港時被捕，兩人正被扣查。



警方10月28日在現場調查，於女子衣物內檢獲八達通等個人物品，案件仍在調查中。（翁鈺輝攝）

港島總區刑事總部警司冼國明表示，有瀑布灣附近街坊於昨早約7時半，見到女死者在瀑布底的水中載浮載沉，遂通知管理員報案。救援人員趕至，事主當場被證實死亡。警方發現死者額頭及後腦分別有長2至4厘米的創傷，四肢亦有輕微損傷，而其衣服及財物完整。調查亦發現死者來自東南亞國家，來港3至4年，任職家庭傭工，但並非在兩名被捕人的家中工作。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



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初步驗屍報告顯示，死者頭部曾被硬物撞擊，之後相信在水中溺斃。警方進一步調查後發現，事主在前日（27日）晚上約11時，與男被捕人一同乘的士到達現場，上到瀑布頂部；近40分鐘後男被捕人匆匆乘的士離開，當時女死者未見蹤影，至翌日早上被發現在瀑布底死亡。警方仍在等候毒理及法證報告，以了解死者有否曾經飲酒或被落藥。

香港仔瀑布灣公園瀑布底10月28日發現一具女屍，警方以涉嫌謀殺及協助罪犯拘捕一對夫婦，港島總區刑事總部警司冼國明10月29日交代案情。（左朗星攝）

警方雖然迅速鎖定男疑犯身份，但趕至其位於鴨脷洲的住所時，發現他已與妻子一同離港前往內地。至今日下午約5時，男疑犯與妻子一同回港，隨即被警方拘捕，正被扣查。其中男被捕人涉嫌謀殺，女被捕人則涉嫌協助罪犯。

冼國明續稱，男被捕人為持香港身份證的外籍人士，其妻子則為港人，暫時不見兩人有精神病紀錄。他提及男被捕人在案發後沒有報案，且與妻子立即離港，加上「有一啲相關證據無緣無故喺佢身上消失」，「好多嘢我哋覺得係非常之唔合情理」，故警方將案件列作謀殺案，高度重視並用盡所有資源及能力偵緝。由於男被捕人的妻子亦與丈夫一同迅速離港，警方認為「好明顯佢係有協助罪犯嘅可能性，亦都好高嘅呢個可能性」，所以要將她拘捕。

警方相信死者與男被捕人已認識一段時間，但實際相識多久、兩人的關係、以至行兇動機等仍有待調查。昨日警方在現場檢驗死者遺體時尋獲鎖匙及八達通等物品，冼國明表示，警方另正在就一些手機進行調查。至於被捕夫婦是否為潛逃而前往內地，或到過內地什麼地方及做過什麼事，他則稱不便透露。

▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

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警方的調查工作由昨日持續至今午。今早9時許，警方派出高空搜查隊到場，由瀑布頂部縋繩而下仔細搜索；人員亦帶備攝影器材拍攝紀錄。下午1時，港島總區重案組探員亦到瀑布灣公園調查，軍裝警員以藍色膠帶封鎖瀑布附近範圍；其間警員帶備無人機到場。港島總區野外巡邏隊亦奉召到場協助搜證，並到瀑布灣碉堡調查。至下午約4時35分，警方完成搜證後解封現場。

▼10月29日，警方完成搜索▼

