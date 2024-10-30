粉嶺兩露天停車場遭淋油爆玻璃　70部車遭殃　反黑組接手調查

粉嶺龍躍頭兩個露天停車場，遭歹徒分別闖入扑爛車窗及淋紅油，共計70部車遭殃。消息稱兩個停車場屬同一經營者，警方列刑事毀壞案，由反黑組接手調查，正追緝歹徒及調查犯案動機。調查期間，警方更發現龍躍頭一間村屋另有兩部私家車被破壞車窗及淋油，相信亦與停車場刑毀案有關，會一併調查。



停車場內58部車被淋紅油。（蔡正邦攝）

停車場內58部車被淋紅油。（網上圖片）

今日（30日）早上6時51分，警方接報粉嶺龍躍頭新屋村宣道園附近一個露天停車場，有多部車輛被人淋紅油。人員到場調查，發現車輛車頭位置遭淋紅色油，經點算共58部車。

有車主接通知返回處理。（蔡正邦攝）

停車場內12部車被人打爛車窗玻璃。（蔡正邦攝）

至早上8時許，警方再接報沙頭角公路龍躍頭段153號近黑排仔村一個露天停車場，多部車遭打爛車窗玻璃，擋風玻璃、車窗和尾玻璃，無一倖免。人員到場證實共有12架車被扑窗，主要是七人車。

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兩個停車場相隔約950米，據悉屬同一經營者。消息稱，經營者沒有黑社會背景，而其居住屋苑的停車場亦有車輛被毀，動機未明。另外，停車場的閉路電視被破壞，未能拍攝到案發經過。

其中一名被淋油的林姓車主稱，泊車近4年，每部車月租1,800元：「我有兩部車，一部工程車一部私家車，全部淋晒。」據其他車主向他表示，歹徒是凌晨1時到來犯事。林指，多年來一直相安無事，日後亦會繼續泊在這裡。

警方經調查後，發現今日凌晨約2時接報的另一宗刑毀案，與上述兩案有關，案中沙頭角公路—龍躍頭段老圍一村屋有司機報案，指汨於該處的兩輛私家車，車窗懷疑被毀壞及被淋潑油漆。3宗案件均列刑事毀壞，交由新界北總區反三合會行動組跟進。