荃灣福來邨七旬翁　公屋單位藏私煙出售　海關檢20萬支值$90萬

荃灣福來邨一名七旬翁，將公屋單位闢作私煙儲存倉及分銷中心，將私煙賣予用家。海關經調查後今日將他拘捕，在單位內檢獲約20萬支私煙。



荃灣福來邨一名71歲無業漢，將公屋單位闢作私煙儲存倉及分銷中心。（羅敏妍攝）

海關稅收罪案調查科調查主任麥頌賢稱，海關今日（30日）上午在福來邨截查一名可疑男子，在他身上檢獲小量懷疑私煙，再帶到其位於永寧樓的住所調查，結果在250呎的單位內檢獲約20萬支私煙，總值約90萬元，應課稅值66萬元。

被捕男子71歲，報稱無業。他將單位變成私煙儲存倉庫及分銷中心，海關相信他於早上將私煙賣予用家，現正調查私煙來源及去向，不排除再有人被捕。

荃灣福來邨一名71歲無業漢，將公屋單位闢作私煙儲存倉及分銷中心。（羅敏妍攝）

麥續稱，海關亦會在法庭審結後，將事件通知房屋署跟進。根據屋邨管理扣分制，任何巿民將公屋作非法用途可被扣15分，兩年內扣滿16分，租約會被取消，而住戶在5年內不可以再申請。

疑犯獨居，海關相信他經營兩至三個月，單位的客廳及櫃塞滿該批私煙。

另外，買賣走私香煙均屬違法，最高可判罰款100萬元及監禁兩年。

巿民可致電海關24小時熱線1828080，或透過專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私煙活動。