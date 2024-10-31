私煙集團工廈設24小時生產線　聘黑工日產40萬支煙　海關拉7人

不法之徒聘請雙程證人士，在屯門區工廈單位闢24小時生產線製造冒牌煙，部分冒充日本煙。海關經調查後，前日（29日）拘捕7名男女，當中6人持雙程證，檢獲330萬支香煙、煙絲及生產機器等，總值約$2200萬。



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海關稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟講述案情稱，海關收到線報，懷疑有人在屯門區工廠大廈單位內非法製造香煙。經深入調查，鎖定該單位，前日（29日）監視期間，於傍晚時分有7名男女同時步出，於是現身截停，並帶回單位搜查。

結果發現單位內有完整的香煙生產線，檢獲330萬支煙、1,100公斤煙絲、大量散裝煙及不合生產規格的香煙，總值約2,200萬元, 應課稅值1,500萬元。

林澤麟續稱，被捕7名男女中，一人為本地男子，是負責人；其餘3男3女（35至63歲）持雙程證，來自廣東，他們要在此工場生活和工作。

單位面積約5,000平方呎，生活的區域有煮食爐具、雪櫃、多張沙發、碌格床，也有廁所和掛衫的地方；另一區域是機器和原材料擺放的地方，包括捲煙機、壓縮機、煙絲外盒、捲煙紙和運輸盒等。現場更有土炮的過瀘系統，以減低生產時釋出的粉塵，避免被發現。

這批黑工足不出戶，以防出入時被發現。按生產線的規模，如24小時不斷運作，估計可生產100萬支煙，不過由於人手不多，他們只在日間運作，估計每日製造30至40萬支煙，出貨時則放在紙巾盒以作掩飾方便運輸。

香煙盒印有日文字冒充日本煙。（黃偉民攝）

林指出，工場生產的香煙都是香港常見的品牌，部分外盒有日文健康警告，疑企圖偽裝成日本煙，估計是供應本地巿場。集團以500元日薪引誘內地想「搵快錢」的人士，利用雙程證的便利，在此24小時工作。海關相信已瓦解一個具規模的地下製煙工場，阻止生產線運作，避免大量私煙流出巿面。

案件仍在調查中，被捕7人將於明日早上在屯門裁判法院提堂。海關會聯絡商標持有人做檢驗，若發現違反商標說明條例或其他法例，不排除提出相關檢控。同時會繼續追查機器、原料、配件的來源和走私來港的途徑，不排除再有人被捕。

林澤麟指製煙工場環境惡劣，沒有任何監管，巿民若吸食這些香煙有可能對身體有影響，強調買賣私煙圴均屬違法，最高可判罰款100萬元及監禁兩年。

巿民可透過海關24小時熱線1828080，或專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。