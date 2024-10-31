屯門寶馬衝燈險撞BB車　警拘50歲男涉危駕　籲勿貪方便罔顧安全

網上有車cam流傳，昨日（30日）約下午1時，屯門一輛寶馬衝燈險撞推著BB車過馬路的途人。警方留意到網上片段，新界北交通部交通調查隊經深入調查後，今日（31日）拘捕一名50歲姓符本地男司機涉嫌「危險駕駛」，他現正被扣留調查。



片段中，一名女子推着一輛載有孩童的嬰兒車於青山公路大欖段近小秀村橫過馬路期間，一輛私家車不顧交通燈指示駛至，險造成碰撞。事件中無人受傷。



寶馬至小秀村對開時衝紅燈，與當時正推著嬰兒車過馬路的行人擦身而過。（網上影片截圖）

警方呼籲，道路使用者應謹記遵守交通燈號及其他交通規則，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章道路交通條例，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁3年，罰款港幣25,000元及停牌2年。

事發昨日（30日）下午近1時，網上流傳一段車cam，屯門一輛寶馬私家車於青山公路大欖段往黃金海岸方向行駛，至小秀村對開衝紅燈，險撞到與正推著嬰兒車過馬路的行人擦身而過，險象環生。行人立即後退回行人路，寶馬亦扭右軚閃避。幸雙方及時躲避，未有發生意外，嚇得拍下車cam的車上男女驚呼，最終寶馬司機停泊在前方巴士站，影片到此結束。

網民紛紛怒斥寶馬司機危險駕駛，亦有上載車cam的網民指涉事寶馬車牌英文字為「FU」。 根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，英文字為「FU」、「FV」是向本港境外地方登記的車輛，簽發「國際通行許可證」，包括從外地或內地來港，作暫時或短期性使用的車輛。