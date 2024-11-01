康妮襲台│星宇客機驚險降落桃園機場　遇強風疑重落地機師被停飛

颱風康妮襲台，台北桃園機場吹強風，大量航班須轉降至其他地方包括香港機場等。然而，一架由沖繩返回台北的星宇航空客機，於第一次嘗試在桃園機場跑道著陸時，疑因強風被吹至全機打側，並左右搖晃，機翼險擦撞跑道。機師隨即執行重飛程序，在盤旋後終成功著陸。惟根據台媒引述民航局指，該航機疑因天氣不穩導致重落地，已要求機組人員停飛，並接受相關調查。



JX871航班在桃園機場，第一次嘗試著陸不成功須重飛，第二次則安全降落。(圖片來源：Flightradar24.com)

自昨日（10月31日）下午起，社交平台已流傳多段飛機準備降落台北桃園機場時的驚險情況。其中一段桃園機場跑道直播影片可見，傍晚時份一架客機嘗試降落桃園機場時，受風勢影響左右晃動，飛機輪胎觸碰跑道後無法穩定著陸，機身一度彈起，再向下墜時機翼幾乎要撞向跑道，幸飛機其後重新起飛，並最終安全著陸。

有星宇航空的飛機嘗試降落桃園機場時，受風勢影響左右晃動，飛機輪胎觸碰跑道後無法穩定著陸，機身一度彈起，再向下墜時機翼看似幾乎要撞向跑道，幸飛機其後重新起飛。（桃園機場跑道直播截圖）

涉事航班據報為星宇航空JX871，於日本沖繩那霸機場（OKA）飛往台北桃園機場（TPE）。該航班以空中巴士A321NEO型客機執飛（注冊號為B-58206），於日本時間下午4時02分起飛，並於台北時間傍晚6時09分在桃園機場05R跑道著陸。

據台媒引述民航局表示，星宇航空JX871航班於桃園機場落地時，疑似因颱風天氣不穩定造成「重落地」，已要求飛機停飛進行相關檢查。機師停止任務派遣，民航局並依程序進行調查。

星宇航空回覆台媒指，JX871沖繩至台北航班，於桃園機場進行降落時，因颱風影響，遭遇強勁側風導致降落困難，機長執行重飛後，於台北時間18時03分安全降落桃園機場，機上組員及旅客均安。該航機編號B-58206於降落後立即進行初步檢查，外觀正常，後續將進行細部檢查，並已主動通報主管機關，進行調查中。