警指揮官趁萬聖節帶隊掃蕩葵涌無牌酒吧　檢獲多支酒精飲品拘5人

警方表示，葵青警區雜項調查小隊人員根據線報及經深入調查後，今日（11月1日）凌晨約2時，突擊搜查位於葵涌青山公路519號一地舖單位，搗破一個懷疑無牌酒吧。



酒吧內設有萬聖節裝飾。(李家傑攝)

行動中，警員在單位內拘捕一名29歲姓陳女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」；另外一名27歲男職員，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。單位內2男1女客人，年齡介乎30至34歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。人員在該單位內共檢獲約200支啤酒、26支紅酒和6支烈酒，總值約1.3萬元。

鍾雅倫(左一)親自帶隊掃場。兩名被捕負責人由便衣警員帶走。(李家傑攝)

就現場所見，涉事酒吧位於地下店舖，設有萬聖節裝飾；而警方葵涌分區指揮官鍾雅倫，則親自落場帶隊行動。警方指，所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，涉事無牌酒吧由黑幫水房操控，約半年前接手經營，不定期營業，有人以為在萬聖節開門營業，警方就不會留意到，涉事無牌酒吧今日營業招呼酒客，豈料警方上門執法。

警員帶走多支酒精飲品。(李家傑攝)

根據本港法例，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁兩年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。

便衣警員在店內搜查。可見店內設有萬聖節裝飾。(李家傑攝)