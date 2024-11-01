香港仔街市海鮮檔主收電話恐嚇　開工發現檔口遭淋紅油失萬元

香港仔街市地下兩間海鮮檔清晨被人淋紅油，魚缸、魚檯位置及招牌染上紅色油漆。檔主劉先生表示價值數萬元的海鮮報銷，懷疑事件與早前競投店舖爭執有關。據了解檔主曾收到電話恐嚇。



魚檔雖裝有多個鏡頭，但均被人拔去電掣。(李家傑攝)

香港仔發生店舖被淋紅油案件。周五（11月1日）清晨5時許，香港仔大道203號地庫香港仔街市內，據報有兩間海鮮檔被人淋紅油，姓劉（64歲）店主返回舖頭開檔時發現報案。紅油範圍3米乘3米，魚缸、魚檯位置及招牌均染有紅色油漆。

上址店舖裝設有數個閉路電視鏡頭，但悉數均被人拔除電掣，故未有拍到案發過程。檔主事後曾嘗試與鏡頭再次連線，惟不成功。據檔主表示，由於紅油染污了海鮮，包括龍蝦和石斑，估計損失數萬元。

魚缸被紅油染污。(李家傑攝)

檔主稱，一年前接手經營淋油最嚴重的6號檔口，原檔主以3.3萬元投得，後來無力經營交由他頂手。他懷疑原檔主參與競投招惹有背景人士，被人淋紅油作出報復。他強調不會退租：「梗係唔會啦退咪即係怕咗佢？」警方正調查事件，暫未有人被捕。案件交由西區警區刑事調查隊跟進。據了解檔主曾收到電話恐嚇。

香港仔街市位於香港仔市政大廈內，由食環署管轄。根據競投條款，公眾街市攤檔是以市值租金作為競投底價。另根據《競爭條例》（第 619 章），圍標在本質上屬反競爭行為，屬於一項嚴重反競爭行為，已登記人士不得在競投會上互相串通以競投或放棄競投。

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚檯及魚缸均染有紅油。警方到場調查。(李家傑攝)