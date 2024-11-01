傀儡戶口持有人渉29宗刷單騙案　因「洗黑錢」罪被判囚40個月

一名青年，兩年前涉及29宗刷單騙案被捕，案件今日（1日）審結，疑犯被判囚40個月。警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。



警方於2022年5月至8月期間，在全港多區接獲共29宗與網上賺快錢騙局有關的報案。騙徒要求報案人預先支付保證金並進行刷單任務以獲得豐厚佣金。報案人遂按照指示將保證金轉入多個指定銀行戶口，惟其後未能提取有關金錢，懷疑受騙，遂報案。29名報案人合共損失約2,700萬元。

秀茂坪警區經調查後，當年拘捕一名19歲男子。（資料圖片）

秀茂坪警區刑事部人員經調查後，於2022年12月5日拘捕一名當年19歲的本地男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。調查顯示，被捕人於該年6至11月期間利用9個傀儡戶口處理超過1,300萬元的犯罪得益。經徵詢法律意見後，他被起訴9項「洗黑錢」罪。

案件今日（11月1日）於區域法院提堂，該名男子被裁定罪名成立並判囚48個月。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名男子被加重百分之25刑期，經考慮其他因素後，最後判監40個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。