壁屋監獄懲教職員放工　附近小巴站遭3男伏擊受傷　O記到場調查

西貢壁屋監獄對開發生傷人血案。今日（1日）中午12時57分，警方接報一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用硬物襲擊。據報施襲者是中國籍，逞兇後登上接應私家車逃去無蹤；傷者眼眉、頭及手受傷，神智清醒，由救護車送往聯合醫院治理，之後被送上病房留醫，情況穩定。



懲教署回覆《香港01》查詢證實，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理，下班後遭數名兇徒襲擊，其後被送往醫院救治，現時情況穩定。署方對於事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助。



一名懲教署職員在壁屋監獄外被襲擊受傷，送往聯合醫院治理後被送到病房留醫。（梁偉權攝）

傷者被送上病房後，懲教署助理署長（人力資源）何國文到醫院探望，逗留約半小時後離去。

一名懲教署職員在壁屋監獄外被襲擊受傷，送往聯合醫院治理後被送到病房留醫，懲教署助理署長（人力資源）何國文（中）到醫院探望。（梁偉權攝）

O記到場調查。（翁鈺輝攝）

傷者姓李（50歲），是懲教署職員。現場消息稱，他放工離開壁屋監獄，步行至清水灣道往九龍方向的一個小巴站時遇襲。警方翻查閉路電視，發現有一輛私家車在案發現場等候，但沒有拍攝到施襲過程。

一名懲教署職員在壁屋監獄外被襲擊受傷，案發後有懲教人員在場協助調查。（翁鈺輝攝）

現場遺有滴滴血迹，警方封鎖調查，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）人員亦到場。與此同時，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。

兩名懲教署職員到案發現場協助。（翁鈺輝攝）

警方封現場調查。（翁鈺輝攝）

現場遺有血迹。（翁鈺輝攝）

一名懲教署職員在壁屋監獄外被襲擊受傷，現場遺下大灘血迹，鑑證科人員檢取樣本調查。

警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。（翁鈺輝攝）

事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（翁鈺輝攝）