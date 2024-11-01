壁屋監獄懲教職員放工 附近小巴站遭3男伏擊受傷 O記到場調查
撰文：翁鈺輝 黃學潤
出版：更新：
西貢壁屋監獄對開發生傷人血案。今日（1日）中午12時57分，警方接報一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用硬物襲擊。據報施襲者是中國籍，逞兇後登上接應私家車逃去無蹤；傷者眼眉、頭及手受傷，神智清醒，由救護車送往聯合醫院治理，之後被送上病房留醫，情況穩定。
懲教署回覆《香港01》查詢證實，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理，下班後遭數名兇徒襲擊，其後被送往醫院救治，現時情況穩定。署方對於事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助。
傷者被送上病房後，懲教署助理署長（人力資源）何國文到醫院探望，逗留約半小時後離去。
傷者姓李（50歲），是懲教署職員。現場消息稱，他放工離開壁屋監獄，步行至清水灣道往九龍方向的一個小巴站時遇襲。警方翻查閉路電視，發現有一輛私家車在案發現場等候，但沒有拍攝到施襲過程。
現場遺有滴滴血迹，警方封鎖調查，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）人員亦到場。與此同時，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。
+2