九龍灣吊船斷纜︱業界人士估兩原因釀事故　幸工人跟足指引救一命

今日（1日）上午9時許，九龍灣宏開道16號德福大廈發生驚險吊船事故。一艘在外牆工作的吊船跌落平台，吊船上的工人幸綁有安全帶，沒有隨吊船墮下，但也懸於半空，要消防員拯救。香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康接受本報訪問時推測意外成因為吊船零件損耗，以致吊船慢慢滑落，並質疑事前檢查不足，未能找出潛在風險，而意外無人受傷，則全賴工人事前有跟足安全指引，直讚其「做得好好」。



消防「飛將軍」將事主救下。（翁鈺輝攝）

邱華康指，他從今日早上新聞圖片及報導推測，涉事吊船為長期安裝於建築物上的固定吊船。翻查資料，固定吊船是指長期安裝於建築物上使用的吊船，由固定於於建築物的天台裝置，利用鋼絲纜索懸吊的工作平台。

懸吊方面，在吊船的兩邊必須要分別連接兩條獨立的鋼纜，邱華康解釋，一條基本鋼纜會經過爬升器，用於升降吊船；另一條安全鋼纜會經過「防墮制動器」，以防止吊船因鋼纜或爬升器出現問題而下墮。若吊船下降速度過快或不平衡，防墮制動器經齒輪都會將安全鋼纜鎖實。

吊船安全措施。（房屋署圖片）

涉事大廈的天台裝置，分別有一條基本鋼纜及一條安全鋼纜。（翁鈺輝攝）

推測零件磨蝕或電源接觸故障肇禍

邱華康懷疑事故成因是吊船維修保養出現問題，可能是基本纜索或爬升器磨蝕，以未能成功鎖實，並估計今次意外吊船滑落速度並不快，防墮制動器未能發揮效果，鎖死安全繩索，以致吊船直滑至地面。邱亦推斷，可能是吊船電源接觸故障，不慎觸發吊船下降的按鈕，令其不斷下降。

邱華康指，業界一般操作吊船時，每一個星期都要檢查吊船的防墮設施，以政府建築為例，每次使用前都要有一份證明書，確保吊船已經保養，包括確保吊船爬升器正常運作，以及機械電子能正常接駁。而吊船上應有表格，顯示檢查日期。

吊船示意圖。（職業安全健康局圖片）

涉事工人安全帶扣鎖在獨立救生繩 邱華康﹕做得好好

資料顯示，吊船上的工人必須配戴合乎標準的全身式安全帶，而每條安全帶須以防墮扣繫於一條獨立救生繩上。獨立救生繩則應該妥善地繫穩至天台裝置的結構構件上，並應獨立於懸吊系統之外。根據事發時現場圖片可見，涉事工人的安全帶吊索扣於背部，吊索的防墮扣穩固地扣鎖在獨立救生繩上。

紅圈顯示工人的安全帶防墮扣穩固地扣鎖在獨立救生繩上。（翁鈺輝攝）

邱華康指，當吊船停留半空時，工人需將身上安全帶吊索的防墮扣，「高掛」扣鎖在頭頂對上一米位置的獨立安全繩。他解釋，如果扣的位置太低，例如只扣高半米，一旦吊船下墜時，工人身體亦會向下衝，隨即被安全帶吊索拉緊，並承受多半米的衝力，可能搓傷胸部。邱讚揚，是次意外涉事工人跟足指引工作，「做得好好」。

全身式安全帶。（勞工處小冊子圖片）

工人懸於半空待救。（翁鈺輝攝）

據了解，53歲姓田男工人為一間工程公司的職員，今早約9時起在德福大廈進行外牆維修工程，升至6樓時，吊船突跌落3樓平台，田男幸有佩戴安全帶和頭盔，且抓住其他繩索，不至隨吊船墮地，但被吊於6樓外牆。

田男的同事發現意外後報警求助，救援人員趕至，由於平台處於大廈與大廈之間，車輛不能駛入，無法升雲梯，消防開氣墊戒備，再設法將田男救下。至上午10時左右，消防「飛將軍」由24樓天台縋繩而下，替田男扣上另一條繩，然後將他慢慢放落平台，安全救下。田男沒有受傷，經救護員檢視後毋須送院。

意外後，勞工處回覆《香港01》查詢表示，該處已知悉事件，並展開調查。德福大廈管理公司夏利文物業管理有限公司則回覆稱，一直嚴格遵循勞工處的相關工作指引，對大廈的吊船進行定期保養，並於使用前進行例行檢查；相關政府部門亦已到場了解，沒有需要跟進事項，而故障成因已交由保養承辦商進行獨立調查。

▼工人懸於半空待救▼



▼消防救下工人▼

