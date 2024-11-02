猜猜我是誰︱14歲中學生扮律師呃3老婦交保釋金被捕　涉騙款$55萬

一名14歲中學生涉及香港仔3宗「猜猜我是誰」電話騙案，涉及騙項逾55萬元，警方以「欺騙手段獲得他人財產」將他拘捕。該名被捕少年向3名受害老婦訛稱自己是律師，欺騙她們的兒子因涉及刑事案，需要繳付大量保釋金。警方於昨日（1日）將少年拘捕，並指他受歹徒引誘犯事，惟至今卻分毫未取。



警方西區刑事調查隊督察梁綽亨交代案情。（黃偉民攝）

警方西區刑事調查隊督察梁綽亨稱，警方於上月24至28日接獲3宗「猜猜我是誰」電話騙案，隨即展開代號「穿雲」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」拘捕1名14歲巴基斯坦裔男童。

被捕巴基斯坦裔男童14歲。（黃偉民攝）

3宗案件的女事主分別75歲、81歲及85歲，她們接獲電話，對方自稱是兒子的代表律師，兒子因為刑事罪行被扣查，須要大額保釋金，並在各人住所附近交收，涉款共55.4萬元。

警方接手調查後，翻查大量CCTV，發現疑犯用CAP帽、長衫及長褲遮掩面容，又不斷轉乘交通工具逃避追查；最終警方經情報分析鎖定目標男子，並在案發後3日在上水區拘捕疑犯。

該名14歲男童為中學生，受「搵快錢」引誘，原本以為每次有千元報酬，但實則至今分毫未取。警方會繼續追查他是否涉及更多騙案，並追蹤被騙款項的下落。

警方檢獲疑犯犯案時的衣物。（黃偉民攝）

警方檢獲疑犯犯案時的衣物。（黃偉民攝）

梁綽亨稱，以欺騙手段獲得他人財產是嚴重罪名，一經定罪，最高可判監禁10年。針對同類型的有組織罪行，警方會根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，向法庭申請加重刑罰，呼籲市民切勿以身試法。