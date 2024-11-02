42歲內地男被捕　涉屯門3宗爆竊案失$147萬　專吼低密度低層住宅

警方於10月31日拘捕一名42歲內地男子，涉嫌與本年10月起在屯門發生的3宗爆竊案件有關，爆竊地點主要為低密度式及低層私人住宅單位，損失金額達147萬元。



屯門警區刑事部署理總督察陳學麟稱，警方於10月下旬收到兩名住客報案，指窗戶被硬物撬開，損失現金及珠寶首飾等，共值約135萬元。陳指，賊人都是在晚上或凌晨時分出動，選擇近山邊、低密度及低層單位為目標，先在外圍觀察踩線，確認單位無人後、同黨會再分別在樓下或山邊「 睇水」，及後沿外牆水管爬到目標單位，然後用螺絲批或硬物等撬窗入屋搜掠，再沿原路離開。

屯門警區刑事部署理總督察陳學麟交代案情。

青山分區特遣隊前日（10月31日）進行反爆竊行動，其間發現一男子形迹可疑，他由一屋苑平台爬出，警方經追捕後將他擒獲，檢獲金器及現金等價值12萬元，同時檢獲一支螺絲批和爆竊工具。

調查顯示，他剛在屋苑一低層單位爆竊，由於他無法出示身分證，警方以「爆竊」及「未能提供身份證明文件」將他拘捕。

稍後經閉路電視的對比，相信他與10月24日及26日兩宗爆竊案有關。疑犯為42歲內地人，報稱無業，警方正追查他是否涉及其他同類型案件，同黨及失物的去向。

陳學麟指，爆竊最高可判14年，切勿以身試法。同時他呼籲，巿民要留意住所防盜，外出時鎖好門窗，或裝上窗花和CCTV，也不宜放太多貴重物品在家中。

警方在疑犯手上檢獲現金和螺絲批等證物。

警方在疑犯手上檢獲現金和螺絲批等證物。

疑犯犯案時穿着的衣物。