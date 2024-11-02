九龍灣奪命車禍︱電單車夫婦男死女傷　七人車司機涉危駕致死被捕

九龍灣輔警總部對開啟祥道與宏照道交界，今早（2日）發生致命交通意外，一輛七人車與一輛電單車相撞，電單車男司機女乘客倒地重傷，其中67歲姓陳男司機當場吐血昏迷，送院後證實死亡；其同車61歲姓方妻子亦一度昏迷。42歲姓許七車男司機則受輕傷送院，他涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。



警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。



男傷者口吐鮮血，救護員即場為他急救。

警方指，上午約11時20分，當時一名姓陳（67歲）男子駕駛一輛電單車載姓方（61歲）女子沿宏照道南行，而姓許（42歲）男子正駕駛私家車沿啓祥道西行，當私家車駛至啓祥道及宏照道交界時，據報與該輛電單車相撞。

女傷者倒地受傷，救護員為她檢查傷勢。

陳男全身多處嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於上午11時55分被證實死亡；方女四肢受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據了解，兩人為夫婦。私家車姓許男司機則手部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

私家車與電單車相撞，電單車上一男一女受傷倒地。

現場圖片可見，陳男口吐鮮血，要救護員即場為他做心外壓急救。七人車車頭及右邊車身損毀，擋風玻璃碎裂，車牌甩脫；電單車亦有損毀，零件散落地上。當時，警方封鎖現場調查，又剛巧反恐特勤隊人員路經，協助指揮交通。

私家車司機看着救護員替鐵騎士急救。（翁鈺輝攝）

反恐特勤成員剛巧路經事發現場，亦協助指揮交通。（翁鈺輝攝）

▼電單車兩人倒地受傷 私家車司機協助調查▼



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▼七人車及電單車損毀 碎片散落地上▼

