休班警長尖沙咀遭搶銀包兼中刀　36歲賊人涉行劫及襲警被捕

一名機動部隊（PTU）休班警長周六凌晨在尖沙嘴彌敦道，被一名男子搶銀包，立即反抗並表明警察身份，追截糾纏間多處中刀。36歲非華裔賊人落網，涉嫌「行劫」及「襲警」被捕，警方稍後將交代案情。



一名綠衫男子持刀多次插向一名本地黑衫男子，令他浴血。

網上流傳兩段影片，拍攝彌敦道街頭有一名非華裔男子持刀多次插向另一名本地男子，令他手腳浴血，雙方拉扯糾纏，途人見狀亦出言勸阻。遇襲男子多處染有血跡，事後卧地報警求助。

據了解，遇襲男子為一名休班PTU警長，昨日（2日）凌晨他在尖沙咀諾士佛台晚飯後，沿彌敦道步行往旺角，但在南京街與彌敦道交界被一名男子從後強行搶走他右前褲袋的銀包。休班警上前追截並表明身份，但對方將銀包扔在地上及拿出一把水果刀施襲，最終逃脫。休班警清醒，被送往伊利沙伯醫院治療，他雙手前臂、雙膝各有2至4厘米刀傷，頸部亦有一處5厘米刀傷。

黑衫男手腳多處染血，卧在行人路上疑報警求助。

兩段片段共長53秒，甫開始即見到一名身穿綠衫的非華裔男子與一名身穿黑衫牛仔褲的本地男子在油麻地永安中心對開行人路互相拉扯，綠衫男子右手持刀多次想插向黑衫男，地上散落一些物品。其間一名拍片途人見狀隨即喝止持刀綠衫男：「唔好啊，死人㗎。」持刀男回應道：「I Know.（我知道）」拍片男又問：「做乜嘢事啊？邊個㗎啲嘢？」黑衫男答道：「我啊。」

然後黑衫男繼續捉住持刀男，不讓他離開現場，但持刀男不停掙扎，雙方再度拉扯糾纏。其後持刀男又有所動作，疑想再次施襲，拍片者再次勸止：「唔好再隊佢啦。停手先，唔好啦。停，停，停！」黑衫男拉著持刀男指：「你再拮啊，你再拮啊。」並叫持刀男「唔好走」，惟持刀男掙脫後回答：「我唔會走，睬你都XX。」

另一段片段則見到黑衫男手腳多處染血，卧在行人路上疑報警求助。拍片者說：「嗌佢快少少啦，你流好多血啊。」黑衫男表示：「自己人啊。」