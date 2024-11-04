警西九龍一連三日打擊醉駕及非法賽車　拘11人　扣17非法改裝車

西九龍總區交通部執行及管制組人員一連三日（11月1至3日）在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試。警方在行動中拘捕11人，其中1名男子涉嫌「管有危險藥物」被捕。此外，警方於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，打擊非法賽車及非法改裝車輛，人員共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，亦向12輛車發出欠妥車輛報告。



西九龍總區交通部執行及管制組人員一連三日（11月1至3日）在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試。（警方提供）

西九龍總區交通部執行及管制組人員一連三日（11月1至3日）在西九龍區內主要幹道設置路障，截查車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試。（警方提供）

行動中，警方共拘捕10名本地男子及1名本地女子，年齡介乎24歲至66歲。當中1名男子涉嫌「管有危險藥物」，1名女子涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「駕駛時沒有第三者保險」及「無牌駕駛」，1名男子涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」。同時，6名男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。其餘兩人則因為欠交罰款而被通緝。

此外，警方會於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，在區內進行連串執法行動，打擊非法賽車及非法改裝車輛。行動中，人員在區內巡邏車輛聚腳地點，共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向12輛車發出欠妥車輛報告。

警方於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，打擊非法賽車及非法改裝車輛，人員共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，亦向12輛車發出欠妥車輛報告。（警方提供）

警方於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，打擊非法賽車及非法改裝車輛，人員共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，亦向12輛車發出欠妥車輛報告。（警方提供）

警方於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，打擊非法賽車及非法改裝車輛，人員共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，亦向12輛車發出欠妥車輛報告。（警方提供）

警方於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，打擊非法賽車及非法改裝車輛，人員共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，亦向12輛車發出欠妥車輛報告。（警方提供）

警方於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕及期間，打擊非法賽車及非法改裝車輛，人員共發現12輛私家車及5輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，亦向12輛車發出欠妥車輛報告。（警方提供）

行動期間，人員亦利用隱形戰車在區內，例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動。此外，警方亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到70部車輛超速行駛。

西九龍總區交通部將會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士切勿以身試法。