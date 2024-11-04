東涌緊急停水｜涉事食水管已修復　水務署10時07分恢復供水

東涌經歷「無水12小時」，自昨晚10時開始因應大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開發生水管漏水，水務署通宵搶修停水，預計今日上午10時恢復供水，其後宣佈於10時07分實際恢復供水。今早逸東邨居民一覺睡醒發現無食水和廁所水，無法刷牙洗面，大感無奈；另外有餐廳憂心影響午市。至於在爆水管現場，涉事水管已經修復，只待平鋪路面，方可通車。



水務署安排水車及水箱，為該區居民及商戶提供臨時食水供應。（蔡正邦攝）

餐廳負責人張小姐表示，早上9時許才開始無水，擔心影響生意「洗唔到啲嘢（餐具）出嚟」，如果10時後未能恢復供水，恐怕要停午市：「梗係最擔心啦，最緊要午市我哋。」最希望10時真正恢復供水。魚檔東主李先生則指，目前用水泵支撐，但只能撐過今天。

居住逸東邨清逸樓的陳先生今早7時多起床，發現食水及廁所水全無，無法洗面刷牙「今朝咩都做唔到，落嚟食啲嘢先順便買啲水再嚟裝啲水。」坦言有點麻煩，「希望啲食水快啲好返啦。」

餐廳負責人張小姐表示，早上9時許才開始無水，擔心影響生意「洗唔到啲嘢（餐具）出嚟」，如果10時後未能恢復供水，恐怕要停午市。（蔡正邦攝）

​昨晚8時許，水務署宣布由於大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開發生水管運作事故，涉及一條直徑1,200毫米的食水管需要進行緊急維修，東涌市一帶的食水供應於晚上10時起陸續受到影響。署方安排水車及水箱為該區居民及商戶提供臨時食水供應。

至於在爆水管現場，涉事水管已經修復，只待平鋪路面，方可通車。目前因水管爆裂，翔東路(來回方向)介乎新大嶼山巴士小蠔灣巴士廠與愉景灣隧道行政大樓之間的一段全線仍然封閉。受影響新⼤嶼⼭巴⼠巴⼠路線第36號須改道⾏駛。

水務署會適時透過部門網頁及水務署流動應用程式公布最新資訊，預計於今日早上10時陸續恢復供水。就有關事故對公眾構成不便，本署表示歉意。

▼▼▼11月3日晚情況▼▼▼



水車停泊在壩尾垃圾站供居民取水。（王譯揚攝）

水車停泊在壩尾垃圾站供居民取水。（王譯揚攝）