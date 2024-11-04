圖襲裁判官｜司法機構﹕裁判法院大樓明起逐步實施安檢、增保安

九龍城裁判法院今日（4日）發生持刀企圖襲擊事件，32歲男子持刀衝向裁判官，被3名警員合力制服，事件中裁判官沒有受傷。九龍城裁判法院內的安檢問題引起關注，司法機構發新聞稿對事件予以嚴厲譴責，並指裁判法院大樓明天（5日）開始逐步實施安檢、增加保安人手，並與警方保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施。



九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院，現場檢獲至少兩把刀。

司法機構表示，今早在九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊事件，一名男子被在場警員制伏，事件中沒有司法人員或法院職員受傷。警方已拘捕該名男子並跟進調查。

司法機構嚴厲譴責任何試圖向法官和司法人員施襲的行為，相關行為是公然挑戰法治，罔顧法紀，並對法官和司法人員以至所有法庭使用者的安全構成嚴重威脅。

司法機構嚴厲譴責任何試圖向法官和司法人員施襲的行為。（資料圖片）

司法機構強調，法官和司法人員一直根據司法誓言，履行其憲制責任，即以無懼、無偏、無私、無欺的精神，維護法制，主持正義。他們審理每宗案件時，均獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

司法機構經檢視裁判法院大樓的保安安排，會由明天開始逐步實施安檢、增加保安人手，並與警方保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法官和司法人員及其他法庭使用者的安全。

▼九龍城法院企圖傷人案．現場情況▼



+ 1

▼九龍城法院企圖傷人案．醫院情況▼



▼九龍城法院企圖傷人案．警方檢獲證物▼

