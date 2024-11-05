外賣男駕電動單車遇查　逆線狂兜圈險撞人　棄車跑出馬路跌倒就擒

北角發生狂亂駕駛案件。今日（3日）下午約2時，一名男子駕駛電動單車送外賣期間，沿英皇道往柴灣方向，在麗池大廈附近位置飛馳，其間一名警員欲截停他。男子見狀未有停下，即時調頭橫越過對面線逆線行駛，並轉上渣華道繼續逆線，其間更在行人路與馬路之間穿插，險象環生，有行人險被撞及。最終男子在科匯中心對出行人路棄車逃走，跑出馬路時，在電車路跌倒，被尾隨趕至的交通警截停並拘捕。案件暫列作「狂亂駕駛」，交由港島總區交通執行及管理組跟進。



涉事男子被帶回現場，時而雙手掩面。（梁偉權攝）

現時消息指，男子遇查拒停車後，轉入渣華道逆線行駛，左轉入健康東街後，繼續沿英皇道往柴灣方向行駛，總共兜一個圈。

他之後駕車穿過北角海逸酒店旁的通道，再繞渣華道及健康東街一圈，彼時2名交通警接報增援到場。最終，男子駕駛至科匯中心後，剷上行人路並棄車，徒步沿英皇道逆線奔跑約200米至英皇道，惟走到香港殯儀館對出電車路時不慎絆倒，被在場交通警捉拿。

▼男子狂亂駕駛路線▼



警方初步調查指，涉案本地男子30歲，當時正在送外賣。他被捕時，身上沒有身份證明文件及車牌。他在現場協助調查，雙手扣上手銬掩面，右手手臂及左腳膝頭有受傷流血痕跡。

被捕男司機事後被帶回現場，雙手掩面。（梁偉權攝）

涉事電動單車被橫放在行人路上。（林澤鋒攝）

警員在場搜證。（林澤鋒攝）