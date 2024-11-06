香港仔避風塘有船沉沒　船主維修期間隨船墮海不治

香港仔避風塘發生翻船事故。今日（6日）下午約3時25分，警方接報指，避風塘碼頭對開有船翻側，海上有一名男子載浮載沉，懷疑遇溺。救援人員趕往現場，尋獲涉事船隻，男事主被救起時已陷入昏迷，水警到場將他轉送香港仔水警基地，再由救護車送瑪麗醫院搶救。69歲姓黃事主抵院時要用自動心外壓機進行心外壓，惜在醫院搶救後終告不治。



據了解，黃男為涉事船隻的船主，船隻懷疑入水後傾覆，相信黃男在修船期間墮海；涉事船隻則最終沉沒。海事處回覆《香港01》查詢表示，今午約3時半接獲通知後，已即時派員到場了解，目前仍在跟進該事件。

香港仔避風塘有船沉沒，另一艘綁在該船上的艇受波及翻覆。（梁偉權攝）

現場消息指，黃男事發前在避風塘9號浮泡附近，一隻30呎長的「大頭艇」船隻上進行維修。其間，有渡輪船員目擊涉事船隻，突然快速下沉，「隻船好快沉咗落去，知道有人喺船上做緊嘢」，因此立刻通知岸上售票職員報案。

香港仔避風塘有船沉沒，一人被救起，昏迷送院搶救。（梁偉權攝）

與此同時，有目擊者跳入海中救起黃男，將他送往香港仔水警基地，再由救護車送院。救援人員趕到現場，初時懷疑仍有人被困，水警及消防遂派蛙人潛入海中搜救。經過兩小時搜索後，至傍晚5時半確認沒有人被困，於是結束行動。警方正調查事件起因。

翠華船務售票員指意外影響船務。(梁偉權攝)

據知涉事「大頭艇」長期綁在9號浮泡位置，並有麻繩連着另外兩隻小艇。渡輪職員指意外後「大頭艇」已完全沉覆沒頂，擱在水深10米位置，離岸約30米。兩隻小艇亦受牽連，其中一隻同樣沉沒，另一隻翻側、船底浮於水面，水警其後小艇將拉近岸邊，以便調查。

受事件影響，渡輪服務一度受阻，船隻未能靠岸停泊，市民上船位置需轉移另一個地方，直至搜救行動結束後解封。渡輪公司及後將受牽連翻側的小艇拖離碼頭，以恢復渡輪往來。