狂飆157公里、越線追逐　警拘14男涉非法賽車　包括教師、護士

警方於9月及10月針對即將舉行的澳門賽車活動，展開「奔駒」行動，在新界北區內打擊非法賽車。行動期間，一共偵緝到6宗非法賽車案件，涉及14輛私家車，有私家車在一段限速80公里的路面上，一度以時速高達157公里，平均時速超過120公里行駛互相追逐。14名男子涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，部份人報稱為教師、護士等，案件仍然調查中。



人員搜出14輛涉案私家車，現正被扣查作進一步檢驗。（羅敏妍攝）

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌陳述案情，指新界北總區交通部在區內非法賽車黑點，包括荃錦公路，屯門公路等作針對性部署及錄影搜證。行動期間，一共偵緝到6宗非法賽車，涉及14輛私家車。其中3宗案件，有8輛私家車被發現在荃錦公路非法賽車，部份涉案私家車在荃錦公路不斷高速來回「跑圈」，在一段限速50公里且彎多路窄的公路，以時速高達135公里行駛，並於彎位多次橫越路中的雙白線追逐。

另外3宗案件涉及6輛私家車，被發現分別在屯門公路及吐露港公路等主要幹道非法賽車，其中1宗涉及2輛私家車，被發現由屯門轉車站沿屯門公路往荃灣方向，經汀九橋行長青隧道，互相追逐約18公里至青葵公路再到瑪嘉烈醫院，在一段限速80公里的路面上，一度以時速高達157公里，平均時速超過120公里行駛，並在行車線之間左穿右插。

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌（左）及新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察潘俊丞（右）。（羅敏妍攝）

警方於9月及10月針對即將舉行的澳門賽車活動，展開「奔駒」行動，於新界北區內打擊非法賽車。（蔡正邦攝）

吳慶昌表示，行動中拍攝到的片段由新界北總區交通部人員作深入情報收集及調查，成功鎖定涉案目標人物，人員於10月28日至11月1日清晨時份，在全港多區展開拘捕行動，以涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕14名男子，年齡介乎20至33歲，部份人報稱教師、護士、職業司機等，根據調查，部份被捕人互相認識。人員亦搜出14輛涉案私家車，現正被扣查作進一步檢驗，所有被捕人現正保釋候查，警方亦會循賽車是否涉及金錢交易方向調查，案件仍然調查中。