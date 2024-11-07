元朗奪命車禍｜19歲女學生遭Tesla撞斃　30歲男司機涉危駕被捕

元朗發生交通意外。今日（7日）上午8時05分，警方接報指元朗安樂路29號有一名19歲女子過路時遭Tesla私家車撞倒，倒地昏迷。救護車到場將女傷者送往博愛醫院搶救，其後轉往屯門醫院，惜其後於下午2時06分證實不治。



警方經初步調查後，30歲姓歐陽的男司機酒精測試為0度，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，警方正調查事故起因。



19歲尼泊爾籍女學生過路時被Tesla撞倒，送院搶救後不治，涉事男司機（笠帽者）在場協助調查，其後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。（羅敏妍攝）

19歲尼泊爾籍女學生過路時被Tesla撞倒，送院搶救後不治，涉事男司機（笠帽者）在場協助調查，其後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。（羅敏妍攝）

警方調查是否有人衝燈律禍

現場所見，Tesla左車頭被警員以黑色布包裹，司機被帶上警車協助調查。初步調查指，傷者為19歲尼泊爾籍學生，上學期間橫過安樂路時，被一輛往朗屏方向行駛的Tesla撞倒，警方正調查是否有人衝燈律禍，30歲姓歐陽司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

安樂路29號一名19歲女子過路時被Tesla私家車撞倒，倒地昏迷，送院搶救後證實不治。（羅敏妍攝）

現場消息指，涉事的Tesla電動車屬於Model Y Performance。據官網介紹，此車由0至 100公里加速只需 3.7 秒，最高時速達每小時 250 公里。

事主父親及姐姐到博愛醫院了解，姐姐傷心痛泣表示會陪伴妹妹轉院到屯門醫院，目前未知意外過程，指妹妹是返學過馬路期間被車撞倒，惜傷者轉院搶救後仍告不治。

涉事Tesla私家車停在路邊，警方正在調查意外成因。（羅敏妍攝）