青葵公路Tesla自炒撞壆反彈撞貨車　兩人一度被困　車頭嚴重損毀

青葵公路今日（7日）發生交通意外。下午3時38分，青葵公路3號幹線往九龍方向，一輛Tesla私家車懷疑切線失誤，與一輛貨車發生相撞。



私家車上一名司機及乘客一度被困車內，據報曾呈半清醒狀態。消防及救援人員趕至現場，兩名傷者已恢復意識，僅受輕傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。



事發時Tesla私家車沿左三線行駛，懷疑因切線撞到中間分隔石壆，私家車其後再反彈，與一5.5噸密斗貨車相撞。（林振華攝）

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現場消息指，當時Tesla私家車沿左三線行駛，懷疑因切線撞到中間分隔石壆，私家車其後再反彈，與一輛5.5噸密斗貨車相撞。Tesla左邊車頭嚴重損毁，車內氣袋彈出。貨車被撞後失控，先撞向石壆，後來扭向左邊路肩及停下。

現場所見，路邊石壆遺有花痕；Tesla左邊車頭成廢鐵，車門變形，而分隔欄則損毀；貨車後方亦有損毀，零件鬆脫。兩名傷者送院時清醒，分別為一男一女，需戴上頸箍固定頭部。

貨車司機朱先生憶述事發經過。（林振華攝）

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被撞貨車司機朱先生表示，當時他駕駛貨車沿右二線（即左三線）行駛，感覺後方被車撞，貨車則被推往右邊，其後他扭軚「救返嚟左邊」。他憶述當時前方並無車輛行駛。從朱先生提供的車Cam片段，可見貨車行駛期間，懷疑被撞車尾，貨車突然向右靠近石壆，險撞上。其後貨車餘波未停，扭相反方向，再轉向往左前行駛數米，終停於左邊路肩。

運輸署指，受交通意外影響，青葵公路往九龍方向近瑪嘉烈醫院的部份行車線現已封閉。現時上址交通繁忙，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。