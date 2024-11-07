元朗奪命車禍｜19歲女上學途中捱撞身亡　家人盼了解意外經過

元朗發生奪命交通意外。今日（7日）上午8時05分， 一輛Tesla行經元朗安樂路29號，撞倒一名正在過路的19歲尼泊爾籍女子，事主倒地昏迷，送院宣告不治。30歲姓歐陽男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。警方正調查事故起因。



據女事主的胞姐指出，她與妹妹均在港出世，妹妹於大圍讀文憑課程，事發時她正前往乘車上學。父母分別從事地盤雜工及餐廳，暫不需要任何支援。胞姐續指，妹妹過馬路一向小心，一家人暫未知道意外經過，目前最希望了解為何會撞到妹妹。

19歲尼泊爾籍女學生過路時被Tesla撞倒，送院搶救後不治，涉事男司機（笠帽者）在場協助調查，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。（羅敏妍攝）

19歲尼泊爾籍女學生過路時被Tesla撞倒，送院搶救後不治，涉事男司機（笠帽者）在場協助調查，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。（羅敏妍攝）

警方調查是否有人衝燈肇禍

現場所見，Tesla左車頭被警員以黑色布包裹，司機被帶上警車協助調查。初步調查指，傷者為19歲尼泊爾籍學生，上學期間橫過安樂路時，被一輛往朗屏方向行駛的Tesla撞倒，警方正調查是否有人衝燈肇禍，30歲姓歐陽司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

安樂路29號一名19歲女子過路時被Tesla私家車撞倒，倒地昏迷，送院搶救後證實不治。（羅敏妍攝）

現場消息指，涉事的Tesla電動車屬於Model Y Performance。據官網介紹，此車由0至 100公里加速只需 3.7 秒，最高時速達每小時 250 公里。

事主父親及姐姐到博愛醫院了解，姐姐傷心痛泣，表示會陪伴妹妹轉院到屯門醫院，目前未知意外過程，指妹妹是返學過馬路期間被車撞倒，惜傷者轉院搶救後仍告不治。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

涉事Tesla私家車停在路邊，警方正在調查意外成因。（羅敏妍攝）