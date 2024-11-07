旺角男子離奇墮斃　警單位內發現打鬥痕跡　拘一男涉串謀傷人

旺角登打士街36號恆威商業中心今早（7日）一名41歲姓關男子離奇墮樓，當場斃命。有人在墮樓前曾報警求助，指遭人追趕。警員在上址一單位內發現打鬥痕跡，調查後發現一名42歲姓何男子懷疑與案件有關，涉嫌串謀傷人被捕，他現正被扣留調查，案件交由西九龍反三合會行動組跟進。



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現場消息指，懷疑有人向41歲姓關死者追討款項，其後發生墮樓事件，當場斃命。死者遺體其後由仵工舁走。警方在案發後至晚上封鎖現場搜證。晚上時分，人員在大廈對開一渠道內檢走一隻手錶，其後又從大廈內檢走5部釣魚機。探員則帶同一名男子重回現場協助調查。

警方指，今早10時43分，接獲報案指有人被襲。警員接報到場，發現41歲姓關男子倒臥在上址平台，現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一天台墮下，死因有待驗屍後確定。

警員亦在上址一單位內發現打鬥痕跡，懷疑一名42歲姓何男子與案件有關，涉嫌串謀傷人被捕，他現正被扣留調查。案件交由西九龍反三合會行動組跟進。

旺角登打士街發生男子離奇墮斃案，仵工到場舁走死者遺體。（羅日昇攝）

事發於今日（7日）上午10時43分，警方接獲一名男子報案，稱自己被人追趕，逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台，其後懷疑墮樓，跌穿簷篷，倒臥在平台位置。救援人員到場證實他當場死亡。

油尖警區重案組及反黑組探員到場，帶備爆破工具上樓調查。（翁鈺輝攝）

法醫（中）到場檢驗死因。（鄭嘉惠攝）

3名涉案人士被帶走調查，據消息透露有人曾向死者追討款項，其後發生墮樓事件。（翁鈺輝攝）

油尖警區重案組及反黑組探員到場，帶備爆破工具上樓調查。（翁鈺輝攝）

人員圍封現場調查。（翁鈺輝攝）

警方接獲一名男子報案，指自己正被人追趕，並逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台位置，其後該名男子墮樓。（鄭嘉惠攝）

警方接獲一名男子報案，指自己正被人追趕，並逃至旺角登打士街36號恆威商業中心天台位置，其後該名男子墮樓。（翁鈺輝攝）

人員圍封現場調查。（翁鈺輝攝）

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

現場是旺角登打士街36號恆威商業中心。（鄭嘉惠攝）

現場是旺角登打士街36號恆威商業中心。（翁鈺輝攝）