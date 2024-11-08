網店稱供應商清貨　賣Chanel,Dior等$200萬冒牌貨　海關拘女店主

香港海關早前接獲舉報，指有人利用社交媒體平台帳戶出售懷疑冒牌貨品，於是在本周二（5日）突擊搜查該網店位於元朗的儲存倉庫連辦公室，檢獲1.5萬件懷疑冒牌衣服及護膚品，市值約200萬元，拘捕48歲網店女負責人。



海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，涉事網店開業數年，擁有超過1萬追蹤者，主要出售童裝、護膚品及日用品。她指該網店位於元朗，約1000呎的儲存倉庫連辦公室不對外開放，只供客人購買貨品後前來取貨。

周麗雯指，檢獲的懷疑冒牌貨有多個品牌，當中八成為衣服、兩成為護膚品及日用品。網店以供應商清貨作招徠，減價促銷，加上出售不同國家的產品作吸引消費者。以涉案衣服及護膚品為例，冒牌產品定價為60至200元，是正價貨品的2至3成。周又提到，冒牌衣服造工參差，標籤明顯與正貨有異。

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海關於今年9月至10月接獲市民舉報，於是喬裝顧客試買。經深入調查和在商標持有人協助下，於11月5日採取執法行動，突擊搜查及拘捕48歲網店女負責人，她現正保釋候查；調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯呼籲，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。（翁鈺輝攝）

海關呼籲，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關同時提醒在網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格，舉報懷疑侵權活動。