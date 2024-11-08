有汗出無糧出｜東涌公屋地盤工人追薪逾千萬　二判墊支$300萬出糧

今日（8日）上午9時許，逾50名二判工人到東涌第100區公屋地盤追薪，工人高舉「屋宇署東涌精進100(區) 有汗出無糧出」的橫額抗議，一邊高喊「房署地盤，無良精進，有汗出無糧」等口號，又用水馬封鎖地盤出入口，警方到場調停。多個工種的工人被欠薪，其中釘板及泥井工就被拖欠約1200萬薪金，料各工種總共被拖欠約2000萬薪金。有二判判頭因大判拖糧，自己墊付300萬元向工人支薪。



逾50名二判工人到房屋署東涌第100區公屋地盤追薪，並用水馬封鎖地盤出入口的道路。（蔡正邦攝）

泥井工人邱先生表示，受影響的工種包括泥井、水喉、釘板及電燈工人等，涉及200至300名工人。而單單是泥井工就被拖欠逾600萬元，估計所有工人欠薪約2000萬。邱先生坦言自己已遭拖欠2個月薪金。他指以往二判及三判都準時出糧，但今次二判及三判均指大判精進有出糧，因此未能支薪，「𠵱家得個拖字」。

泥井工人邱先生表示，工人們已遭拖欠2個月薪金，金額達逾600萬。（蔡正邦攝）

釘板二判判頭申屠先生表示，與大判精進在該地盤合作逾4年，惟精進拖欠8月及9月份人工，總共約600多萬，因此他需墊支300萬元予工人。他又指，公司總共承接了精進5個地盤，其中3個地盤，包括今次的東涌，同樣有2個月無出糧，其他地盤亦需墊支。

釘板二判判頭申屠先生表示，8月及9月被精進拖欠600多萬，因此需墊支300萬予工人。（蔡正邦攝）

平水工葉小姐指出，之前在精進擔任2年測量助理，後來轉到二判做平水工，9月9日開工，至10月18日判頭通知精進無糧出，於是翌日開始休息等待精進出糧，至今仍未有結果。工人已向勞工處反映事件，大判精進及二判代表將於本月19日開會洽談。

逾50名二判工人到房屋署東涌第100區公屋地盤追薪。（蔡正邦攝）

逾50名二判工人到房屋署東涌第100區公屋地盤追薪。（蔡正邦攝）