13內地斬樹黨砍伐南丫島土沉香被捕　10人罪成加刑囚30至50個月

土沉香是昂貴香料「沉香」的來源植物，具有非常可觀的商業價值，幾乎被開發殆盡，現已被列入《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》易危級別。警方去年揭發南丫島多處地點懷疑有土沉香遭非法砍伐，警方首次聯同香港大學，利用嶄新生物鑑定技術以協助破案，警方共拘13名內地男女，並起訴其中10人，他們被加刑及判監30至50個月。警方調查亦發現被告將土沉香走私到內地加工及出售，與內地執法部門作情報交流後，廣東省公安廳成功破獲內地土沉香犯罪團伙，拘捕11人。



水警總區重案組高級督察關嘉祺表示，去年2月28日，警方接獲漁農署轉介以及市民報案，指南丫島多處地點懷疑有土沉香遭非法砍伐。經情報分析及深入調查後，水警總區重案組迅速鎖定斬樹團伙，相信他們於2月4日至3月10日期間，在南丫島多處地點砍伐至少13棵土沉香樹。警方其後在香港多區拘捕12名內地男子及1名內地女子，檢獲一批被砍伐的土沉香木材及多批伐木工具，木材市值約港幣230萬元。

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警方其後正式控告其中10名被捕人士「盜竊」及「串謀盜竊」罪，年齡介乎28至55歲，當中9人較早前已認罪。其餘一名被告，經過上星期在區域法院審訊後，今日被法庭裁定罪成。考慮到案件涉及有組織及跨境犯罪，警方根據「有組織及嚴重罪行條例」向法庭申請加刑，最終10名被告均被加刑25%，被判監禁30至50個月。

今次案件為香港警方首宗聯同香港大學利用嶄新生物鑑定技術，以協助破案，並成功將被告定罪的「非法砍伐土沉香」案件。調查及拘捕行動期間，警方主動聯絡香港大學，並由香港大學利用嶄新生物鑑定技術為本案鎖定關鍵證據，成功被法庭接納，令被告入罪，亦將大大加強警方日後調查同類型案件的成效。

此外，警方發現被告將土沉香走私到內地加工，然後銷售圖利。經過警方及內地執法部門一連串情報交流，今年3月，廣東省公安廳成功破獲內地土沉香犯罪團伙，一共拘捕11名嫌疑人，檢獲野生土沉香100公斤，總值約人民幣500萬元。

警方相信一連串行動已經全面打擊整條犯罪鏈，徹底瓦解此跨境斬樹集團。未來，警方將繼續與內地執法部門緊密合作，加強情報交流，打擊跨境環境罪行，以保護本港珍貴瀕危物種。

水警總區重案組高級督察關嘉祺交代案件。（警方圖片）

警方指出，砍伐或盜竊土沉香屬嚴重罪行。根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或植物，一經定罪可處罰款港幣25,000元及監禁一年。警方亦會根據案件情況，考慮以罰則較重《盜竊罪條例》進行檢控，最高刑罰為監禁10年。警方再次提醒市民切勿以身試法，亦希望市民如果發現疑似砍伐或盜竊土沉香的可疑人士，立即聯絡警方。