機場奪命工傷｜T2地盤內地男工墮斃　勞工處下令暫停安裝行人通道

昨日（7日）晚上約9時10分，機場T2客運廊地盤一名37歲姓王內地男工人從高處墮下，救援人員到場將事主送往北大嶼山醫院搶救，惟最終證實不治。勞工處今日（8日）發稿指，高度關注意外並感難過，對死者家屬致以深切慰問。處方稱，已即時派員到意外現場展開調查，向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該處安裝行人通道，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。



機場T2客運廊地盤有工人從高處墮下，送院不治。（機管局圖片/資料圖片）

勞工處表示，涉事男工在興建中客運大樓的天台層，安裝懸吊式行人通道時，從高處墮下至地面，送院後證實不治。處方指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

昨晚意外後，《香港01》記者晚上11時許到機場視察，未見有警車出入，亦無法看到接近新跑道的T2客運廊地盤情況，惟外圍視察可見例如2號客運大樓擴建地盤仍有工人正在工作。

警方表示，案件列作「工業意外」，事主死因有待驗屍後確認。

機場T2客運廊地盤發生工人從高處墮下事件。記者11月7日晚上11時到機場視察，無法查看事發位置情況，不過二號客運大樓擴建地盤仍有工人晚上工作。（林振華攝）

機管局感難過 即時暫停相關高空工作

機管局表示，機管局昨晚約8時15分接報指，一名建築工人於機場T2客運廊工地工作時從高處墮下。在場人員立即召喚救護服務，工人被送往醫院治理，其後證實不治 。機管局對有工人離世感到十分難過，將向家屬提供支援。

機管局已即時暫停相關高空工作，並會配合相關部門的調查。

機場T2客運廊地盤發生工人從高處墮下事件。記者11月7日晚上11時到機場視察，無法查看事發位置情況，不過二號客運大樓擴建地盤（圖）仍有工人晚上工作。（林振華攝）

工權會：2024起已有10宗工地死亡意外

工業傷亡權益會今日在社交媒體指，高處墮下者為一名姓王內地勞工，會方他離世表示難過。

工權會提出，建造業意外頻生，情況讓人擔憂。據會方資料顯示，2024年1月至今，已經發生10宗死亡意外，當中6宗意外涉及高處墮下。而與機場有關、包括工程和非工程類別的意外，2023年發生最少3宗死亡意外；2024年至今已有最少3死，3人重傷、其中2人需要截肢。

工業傷亡權益會Facebook圖片。

勞工處指，為防止工人在高處工作時墮下，該處提醒僱主必須採取適當的安全措施，包括向工人提供適當的工作平台，並確保他們在工作期間正確地使用。如未能切實可行地提供適當工作平台，亦應為工人提供合適的全身式安全帶，該安全帶須持續繫於適當及穩固的繫穩點或獨立救生繩及防墮系統上，並確保有關工人正確地使用個人防墮設備。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

機場T2客運廊地盤有工人從高處墮下，送院不治。（機管局圖片/資料圖片）