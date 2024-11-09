車Cam｜寶馬山Tesla駛上行人路　途人與狗企定定　網民﹕入得危駕

網上流傳有Tesla私家車未有遵從交通規則，駛上行人路的車cam影片。片段拍攝於昨日（8日）上午8時許，片主的車輛當時沿北角寶馬山道對開下斜，駛至近賽西湖公園對開時，對面行車線交通頗為擠塞，已形成車龍，一輛白色Tesla私家車未知是否想繞過車龍，竟逆線行車，與片主的車輛車頭相對。Tesla收慢後並沒有打燈切回正線，突然便扭右駛上行人路，繞過片主的車後，才駛回正線。



當時行人路上正有女途人帶同狗隻散步，赫見Tesla駛近，即時「企定定」；另有男途人驚覺身後有車快速駛至，急忙停下腳步回頭查看，其時Tesla已與他擦身而過。



白色Tesla私家車突然駛上行人路，女途人與狗即時「企定定」。（網民上傳至馬路的事討論區）

網民看過影片後均感Tesla司機的行徑不當，可能可構成危險駕駛，呼籲片主盡早報警，「危險駕駛，一定要做，請為民除害」、「已經構成危駕」、「行人路有人仲鏟上行人路」、「其實係咪可以分開兩條片告，逆線，行上行人路」；有網民更認為應嚴懲司機，「應該一世停牌，加有阻嚇性懲罰，而唔係200小時社會服務令。」亦慶幸沒有撞及途人，「差啲撞到個阿叔」、「 隻狗醒目唔行，救了主人一命」。