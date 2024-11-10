大圍柏傲莊三期奪命工傷｜勞工處展開調查　發出暫時停工通知書

昨日（9日）下午1時27分，警方接獲報案，指大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤，一名41歲姓陳男工人懷疑在升降機吊籠工作時發生故障，吊籠疑曾下墜，事主的腰部其後被一個鐵框壓住受傷，昏迷不醒。救援人員接報趕抵，將41歲姓陳傷者送往沙田威爾斯親王醫院搶救，於下午2時25分惜告不治。



勞工處表示，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，並已即時派員到意外現場展開調查，向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其安裝、改動、拆卸及使用有關吊重機，直至勞工處信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。



救護人員用自動心外壓機為男工人急救。

勞工處亦指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

就昨日的意外，勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，死者遺體由仵工舁送殮房。（梁偉權攝）

據了解，陳姓死者由福建來港。其胞弟趕至醫院了解情況，他指兄長有香港身份證，已婚，妻子、分別13歲女兒及6歲兒子身在內地。兄長從事泥水上貨工作，在上址工地工作約半年。陳弟暫時未知意外經過。

意外後工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕到醫院了解，以及協助死者家屬。她表示，據初步資料，事主在涉事地盤開工數月，專責運送物料，事發時他在建築物12樓，從一部專門用作運載物料的升降機（「開士機」）搬出工程物料，其間懷疑升降機突然移動，導致事主腰部以下被夾在升降機與牆身之間，其他工人發現後報警求助。

消息稱，涉事升降機吊籠在事發時突然下降，事主曾爬起，但走避不及終被吊籠夾住。最先發現意外的工友欲救無從，向其他人求助，並曾有工友在空隙放入木板，試圖減輕事主被夾部位承受的壓力。其後升降機吊籠技工接到通知，控制吊籠上升，由工友將事主拉回安全位置，但他當時已失去意識，工友隨即通知地盤安全主任報警求助。

死者的胞弟（左）趕至醫院了解情況。（梁偉權攝）

蕭倩文指，以她所知事主為三判工人；事發後地盤大判、二判及三判均有派員到場了解，事主的胞弟及親友亦趕到醫院了解事件。

蕭倩文又稱，今次已是5天內第三宗涉及工人死亡的工業意外，工權會對於頻密發生多宗奪命意外感痛心及震驚，希望政府及承建商等各界要以保護工人為先；工人亦要保護自己，使用安全設備，若環境不安全就要拒絕開工。

大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，死者胞弟（右二）與親友趕到醫院了解，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（左二白衣者）在場協助。（梁偉權攝）

現場為大圍車公廟路18號柏傲莊三期地盤。（鄭嘉惠攝）

警方在到場調查意外起因。（鄭嘉惠攝）