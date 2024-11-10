少訊辦周年會操暨升旗比賽頒獎　巴裔女生成最優秀隊員﹕提升自信

「少年警訊周年會操暨升旗比賽頒獎典禮2024」今日（10日）在香港警察學院圓滿舉行。警務處處長暨少年警訊副總名譽會長蕭澤頤擔任檢閱官。警務處副處長(行動)周一鳴、警務處行動處處長陳東及警務處助理處長(公共關係)暨少年警訊中央諮詢委員會主席陳思達亦有出席支持。其中，獲選為全場最優秀隊員的Zahad Khadija卡迪娜來自巴基斯坦，她指步操訓練大大提升了她的自信心和領導才能。



少年警訊周年會操檢閱官警務處處長蕭澤頤(中)檢閱少年警訊步操隊及各學校隊伍。（警方圖片）

會操設有多個團體獎項由各參與中小學競逐，包括「最佳步操小隊」冠、亞、季軍、「最積極投入小隊」、「最佳制服儀表小隊」及「步操優異獎」。個人獎項包括「全場最優秀隊員」及「小隊優秀隊員」。

少年警訊周年會操步操總監孫智聰(左)與會操指揮員蘇恩程合照。（警方圖片）

34歲的孫智聰為今年周年會操的步操總監，負責帶領所有義務步操教官訓練學員。他自少立志加入警隊，並於2001年參加旺角區少年警訊。憑著突出的表現，他於2007年晉升為深資領袖，並在2010年被委任為義務步操教官。一年後，他成功考入警隊。回顧近20年的步操生涯，他表示最大挑戰是，2022年警隊全面以中式步操取代英式步操。他須要從新掌握一套步操以及當中技巧，幸多年來的步操訓練為他打好基礎，而從步操培養出來的自律堅毅，令他有信心面對新挑戰時絕不放棄。 他希望將這份動力傳承下去，培養更多義務步操教官接。

少年警訊深資領袖蘇恩程也同樣立志成為少訊年輕一代的學習階模。他於2017年加入少年警訊，憑著個人努力獲晉升為深資領袖，今年更獲委任為會操的指揮員。為了扶掖後進，他將退居幕後成為義務步操教官。他表示，會操是團隊合作與個人努力的體現，他不僅學會如何在壓力下保持冷靜，還鍛煉了意志力和專業精神。為了回饋少年警訊的栽培，他希望可以言傳身教，激勵師弟師妹積極向上、勇於面對挑戰。

少年警訊周年會操檢閱官警務處處長蕭澤頤(右二)頒發「全場最優秀隊員」獎予伊斯蘭脫維善紀念中學中六學生Zahad Khadija(右一)。（警方圖片）

在周年會操中獲選為全場最優秀隊員的Zahad Khadija卡迪娜來自巴基斯坦，現於伊斯蘭脫維善紀念中學就讀中六。她表示，於2018年參加學校的少年警訊步操隊，現擔任隊中的指揮員，職責包括每周在學校統籌升旗儀式及參與步操隊新成員的招募面試。步操訓練大大提升了她的自信心和領導才能。她不時主動教導初級隊員領導技巧，並樂於成為他們的榜樣。

少年警訊於同日舉辦第三屆升旗比賽頒獎典禮，吸引75間中小學組隊參加，角逐冠、亞、季軍、「最佳擎旗手」、「傑出表現獎」以及優異獎。最終十強的總決賽已於11月3日舉行。賽馬會官立中學在上屆比賽中屈居亞軍，今年再接再厲，勇奪中學組冠軍。該校學生向展鋒更連續三屆衛冕「最佳擎旗手」獎項。他表示，訓練過程雖然艱辛，但他們的努力得到了回報，今次獲獎將激發他繼續努力學習，追求夢想。