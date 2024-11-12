水警聯海關大澳檢走私龍蝦及疑人類頭髮　值$180萬　8男登艇逃逸

水警總區特遣隊、水警小艇分區及水警西分區，聯同海關海域聯合特遣隊人員，經過深入調查及情報分析後，懷疑近日有不法分子在大澳一帶進行走私活動。人員昨晚（11日）遂在大澳一帶進行反非法入境及反走私行動。



行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇，靠泊在大澳永安街一帶的岸邊，同時間有5輛電動三輪車駛近現場。人員其後發現8名可疑男子將貨物從三輪車上搬運到可疑快艇上。人員隨即採取行動，該8名可疑男子立刻跳上快艇，並高速往西面水域方向逃去。水警人員遂即時展開追截，惟該艘快艇最終逃離香港西面水域往內地方向駛去。



人員在岸邊檢獲5輛懷疑涉案電動三輪車、46箱約重980公斤的龍蝦，以及18箱約重470公斤的懷疑人類頭髮，總市值共約180萬元。



人員檢獲46箱約重980公斤的龍蝦。（警方提供）

警方及海關發現，近日有不法分子在更偏遠的地區進行走私活動，並藉電動三輪車的靈活性在村落路上穿插並進行走私活動。另外，是次檢獲涉及走私懷疑人類頭髮，推斷有關貨物將用作製作假髮之用。案件正由海關繼續跟進調查。

人員檢獲18箱約重470公斤的懷疑人類頭髮。（警方提供）

人員在岸邊檢獲5輛懷疑涉案電動三輪車。（警方提供）

警方強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。