打鼓嶺農夫遭野豬咬傷浴血送院　漁護署：計劃附近捕捉野豬

打鼓嶺坪輋路近李屋新村一個農場今日（15日）發生野豬襲擊農夫事件。下午2時05分，一名姓何（68歲）的男子在務農時被一隻野豬襲擊及噬咬，使其腳部及臀部受傷，傷者大量出血，意識半清醒被送院治理。



漁護署表示非常關注有關個案，並已即時派員到場了解野豬出沒的情況，現正計劃在附近合適地點進行野豬捕捉行動。署方又呼籲市民如遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。



打鼓嶺周五（15日）發生野豬襲擊農夫事件，漁護署事後表示計劃附近捕捉野豬。圖中非涉事野豬。（資料圖片）

漁護署事發後派員了解野豬出沒情況 計劃附近合適地點捕捉野豬

漁護署在Facebook回應事件，指非常關注今日（15日）打鼓嶺李屋新村有野豬傷人的個案，並已即時派員到場了解野豬出沒的情況，現正計劃在附近合適地點進行野豬捕捉行動。漁護署並向傷者致以慰問，希望傷者早日康復。

為保障公眾安全和保持公共衞生，漁護署會定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。此外，漁護署在接獲市民或其他政府部門報告有野豬在市區或民居附近出沒時，亦會採取行動，捕捉野豬以減低野豬對公眾構成的潛在危險或滋擾。

籲市民遇野豬保持鎮定 勿干擾扔砸物件挑釁

署方呼籲市民如遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。如發現有野豬被困，市民切勿自行處理，應致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

打鼓嶺李屋新村一農地內，有男子被野豬咬傷，一名目擊女子由警車帶到醫院。（陳浩然攝）

事發周五（15日 ）下午2時05分，打鼓嶺坪輋路近李屋新村一個農場內，一名姓何（68歲）的男子在務農期間，農田突然冒出一隻野豬，其後野豬襲擊及噬咬男子，使其腳部及臀部受傷。

傷者被發現時意識半清醒，救護員到場將男子送往威爾斯親王醫院治理。救護車車上遺下大量傷者血跡，警方懷疑其被傷及大動脈，以致大量出血。傷者送院後恢復意識，一名在事發現場附近務農的女子，目擊事件經過，由警員陪同到醫院了解。傷者家屬亦到醫院探望，案件列作「有人被動物咬傷」。