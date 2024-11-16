首3季虐兒個案按年增7%　警西九辦大型嘉年華宣揚禁毒和保護兒童

警務處毒品調查科首度聯同家庭衝突及性暴力政策組，舉辦大型嘉年華「童你T.A.L.K. LOL Party」。活動於今日（16日）起一連兩日在西九文化區舉行，融合運動、音樂和藝術元素，向公眾宣揚禁毒和保護兒童的信息。



警務處處長蕭澤頤出席開幕禮致辭時表示，禁毒及保護兒童一直是警隊的重要工作，致力讓兒童和青少年遠離毒品和暴力，確保他們在安全和健康的環境中成長。



參加者在開幕活動「Love Our Children Yoga Challenge」進行雙人瑜伽挑戰，並創下一項親子瑜伽的世界紀錄。（政府新聞處圖片）

嘉年華宣揚熱愛生命和「毒品？咪制！」信息

是次「童你T.A.L.K. LOL Party」嘉年華開幕活動「Love Our Children Yoga Challenge」雙人瑜伽挑戰，共640人同場進行雙人瑜伽，成功打破世界紀錄，為參加者帶來歡樂的相處時光。

其他精彩活動包括超過30個由各部門、兒童社福機構及「禁毒領袖學院」學員所設的遊戲攤位、禁毒宣傳車的「3D毒後感模擬體驗」、保護兒童宣傳車，以及戒毒康復者分享，冀向市民宣揚熱愛生命和「毒品？咪制！」的信息。

警務處處長蕭澤頤（右一）與其他嘉賓一同參觀由「禁毒領袖學院」學員所設的遊戲攤位。（政府新聞處圖片）

活動為警方首個以禁毒及護兒為題的嘉年華，具有三重意義，既延續過去兩年的「Love Our Life - LOL Party」大型禁毒展覽，讓「禁毒領袖學院」學員展示學習成果，亦作為毒品調查科禁毒季的壓軸活動，更為「童行‧同心」保護兒童計劃2024揭開序幕。

警務處毒品調查科首度聯同家庭衝突及性暴力政策組於今日（16日）起一連兩日，在西九文化區舉辦大型嘉年華「童你T.A.L.K. LOL Party」。（政府新聞處圖片）

首3季青少年涉毒罪行跌27% 虐兒個案增7%

警方表示，今年首3季青少年干犯與毒品有關罪行的數字按年下跌27%，但有約100名21歲以下青少年因干犯嚴重毒品罪行被捕。同期有關虐兒的個案有1,090宗，按年上升7%，當中最年幼涉及身體襲擊的受虐兒童未滿一歲。

警方認為數字反映禁毒宣傳教育成效顯著，公眾的護兒意識提高；惟要達致更顯著成果，有賴與各界禁毒同心，護兒「童行」，創造無毒、有愛的社會，建設零毒、無暴的香港。

警務處處長蕭澤頤於開幕禮上致辭。（政府新聞處圖片）

蕭澤頤提及，教育是預防的第一步，提升兒童和青少年對毒品禍害和暴力行為的認識及防範意識，是有效減少濫藥行為和虐兒事件的關鍵。

警方特別指出，隨着最新一份《施政報告》提出有望於明年首季將新興的依托咪酯（即「太空油」）列為毒品。

另外，2026年1月起將實施《強制舉報虐待兒童條例》，警方將全力推動相關的跨地區執法工作及多界別宣傳活動，務求為兒童及青少年築牢更強的禁毒防線。

警務處處長蕭澤頤（右二）與其他嘉賓一同參觀「童行‧同心」保護兒童計劃的遊戲攤位。（政府新聞處圖片）

開幕禮其他主禮嘉賓包括警務處刑事及保安處處長葉雲龍、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏、律政司副刑事檢控專員高寶翠、社會福利署助理署長（家庭及兒童福利）鄒鳳梅、香港青年發展聯盟執行主席林文婷、「禁毒領袖學院」首席會長魏仕成、香港大學兒童及青少年科臨床教授葉柏強醫生、兒童事務委員會保護兒童工作小組召集人鍾麗金，以及保護兒童計劃大使王馨平和蘇樺偉。