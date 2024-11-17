招攬泰國印尼女來港賣淫　黑幫月賺過百萬　警一網打盡拘28人

警方搗破一個本地黑幫14K操縱的賣淫集團，成員招攬泰國、印尼女子以旅客身份來港，在灣仔合宜大廈劏房單位賣淫。警方估計每個月收益超過100萬元，此集團經營約1年，至今收入超過1000萬港元。行動中28人被捕，當中包括6名骨幹成員、18名持護照入境的性工作者，以及4名租出單位作賣淫用途的業主。集團的主腦及部份成員，將被落案起訴，明日（18日）於東區法院提堂。



警方搗破一個本地黑幫14K操縱的賣淫集團，成員招攬泰國、印尼女子以旅客身份來港，在灣仔合宜大廈劏房單位賣淫。警方估計每個月收益超過100萬元，此集團經營約1年，至今收入超過1000萬港元。（鄭嘉惠攝）

港島總區反三合會行動組總督察郭進傑講述案情，指港島總區為打擊三合會非法收入，以及配合「雷霆2024」，在過去周五及周六（11月15至16日）進行代號「擊浪者」的執法行動，成功瓦解一個相信由本地黑幫操縱的賣淫集團。此賣淫集團提供一站式服務，包括安排海外人士的旅客身份入境，繼而控制他們在一些商住大廈劏房進行賣淫活動。集團為性工作者提供賣淫一切所需用品，以及其他支援。

行動中警方共拘捕28人，當中包括6名骨幹成員，以及18名持護照入境的性工作者（年齡介乎24至42歲），涉嫌「依靠他人賣淫嘅收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」、「洗黑錢」，「出租處所以供用作賣淫」及「違反逗留條件」等罪。警方搗破18個俗稱「一樓一」的劏房單位，以及1個位於火炭用作儲存賣淫用品的倉庫。警方檢取超過11萬元現金，以及多個名牌手袋，相信是集團犯罪得益；另外檢有一次性毛巾、避孕套及潤滑劑等。

賣淫集團今年年初租用一棟位於灣仔區商住大廈的大量劏房用作賣淫活動，所控制的劏房超過20間。賣淫集團會透過一些在香港居住、持有香港身份證的非華裔人士協助他們的同鄉來港，集團成員再帶他們到劏房賣淫，每次賣淫肉金約為400港元，五五分賬。集團亦會安排成員每日巡視劏房，以確保性工作者有按時工作，並向他們收取賣淫收益，收益會存入成員戶口或運到海外。集團定時到火炭倉庫運輸一些賣淫用品到劏房，確保單位正常運作。

郭形容此賣淫集團分工仔細，具一定規模，所控制的劏房數目每個月為集團帶來超過100萬元收益。警方相信此集團從今年年初開始營運，至今收入超過1000萬港元。

港島總區反三合會行動組第二隊高級督察盧偉德指，港島總區反三合會行動組經過連月的情報收集及深入調查，成功鎖定多個集團骨幹成員。於2024年11月15日，聯同港島總區情報組及港島總區特別職務隊探員展開收網行動。

探員首先在目標大廈附近，以「依靠他人賣淫嘅收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」，拘捕正前往巡視賣淫活動的主腦人員，並在其身上檢獲約6萬港元現金，相信為較早前收取的肉金，以及在其處所，搜獲賣淫活動的相關數簿及紀錄。

探員其後再於目標大廈附近，拘捕2名正在派送賣淫用品的集團成員，並在其送貨貨車，以及一個位於火炭，以塑膠用品公司名義作為掩飾的倉庫，檢獲更多支援賣淫的必需品，包括一次性毛巾、避孕套和潤滑劑等等。

同日，探員在九龍城區及荃灣區，以「控制他人賣淫」及「洗黑錢」拘捕兩名持有香港身份證的非華裔女子，思疑他們協助賣淫集團於境外安排性工作者來港賣淫，以及協助清洗黑錢。

同時，喬裝探員亦都分批到此灣仔區大廈作出放蛇行動，以「違反逗留條件」，拘捕共18名女子，年齡介乎 24歲至 42歲，均持旅遊證件來港，並相信是由此集團控制的海外性工作者。

警方檢取超過11萬元現金，以及多項名貴用品，相信是集團犯罪得益。（鄭嘉惠攝）

警方較後時間亦拘捕4名業主，年齡介乎59至65歲。他們涉嫌長時間向賣淫集團租出單位以作賣淫用途。根據香港法例刑事罪行條例，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人，出租或准許處所作為賣淫用途，即屬違法。除追究相關業主的刑事責任外，警方亦會積極研究其他法律途經，包括向法庭申請封閉相關場所，而打擊相關的賣淫活動。

據了解，賣淫集團由本地黑幫14K操縱，成員招攬泰國、印尼女子以旅客身份來港，在灣仔合宜大廈劏房單位賣淫。部分被捕集團骨幹成員及性工作者已被起訴，明日（18日）於東區裁判法院提堂。部份被捕人獲准保釋。

警方相信上述行動已瓦解這個本地黑幫操控的賣淫集團。除了上述的罪行外，警方會繼續循洗黑錢方向調查，以凍結有關的犯罪得益，加強執法成效，亦會繼續搜捕其他與此案有關的人士作進一步調查。打擊黑社會及堵截其收入來源一直是警務處處長首要行動項目之一，港島總區刑事部會繼續作出積極的情報搜集及果斷的執法行動，以打擊黑社會的活動。