警新界北一連7日反三合會行動　拘201人　檢值逾800萬元私煙毒品

警方新界北總區反三合會行動組聯同新界北總區刑事部、各警區、機動部隊及快速應變部隊在日前（10日至16日）一連7日在區內展開代號「暗壁」（DARKWALL）的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，一共拘捕201人，檢獲值800萬未完稅香煙及20萬元毒品。



（警方提供圖片）

警方搗破多個非法場所，包括非法賭博、懷疑未完稅香煙儲存倉及色情場所等，並以涉嫌「管有應課稅貨品」，「經營賭博場所」、「縱火」、「販運危險藥物」、「行劫」、「刑事毁壞」、「行使虛假文件」、「盜竊」及「違反逗留條件」等罪名拘捕年齡介乎18至79歲的108名男子及93名女子，當中包括13名非華裔男子、1名非華裔女子、4名外籍男子及4名外籍女子。行動中檢獲共約160萬枝懷疑未完稅香煙，市值約800萬元。

同時，警方檢獲小量懷疑可卡因、小量懷疑「冰」毒，小量懷疑太空油及大量懷疑非法賭博及色情場所的設備等，總市值約20萬元。

（警方提供圖片）

所有被捕人現正被扣留調查，警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、三合會相關活動及其收入來源。