湖北團扶手梯意外｜尖東「骨牌式」滾下多人傷　有人聞收費拒送院

尖沙咀發生涉及內地旅行團的扶手電梯意外。今（17日）午約5時21分，據報港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯有人跌倒受傷。現場消息稱，意外至少6人受傷，幸均清醒，其中1人被送往廣華醫院治理。案件列作「有人意外受傷」處理。



現場影片可見，事發後有鞋及帽等物品飛脫，散落一地；其中兩人倒臥於扶手電梯中段位置，一名熱心男子慌忙扶起其中一名白髮漢；另有多人跌倒在扶手梯接近底部，有男傷者小腿血流如注，染滿長褲，坐於毗鄰的樓梯級止血待援。

有熱心男子扶起倒臥提手梯上的男傷者。

據了解，意外涉及一個湖北旅行團。該團今日第一日到港，途經上址一條上行扶手電梯時，其中一名女遊客疑失平衡，從梯級上滾落，如骨牌般壓倒後方其他旅客，多人被波及受傷，惟傷者被送上救護車治理後，得悉急症室收費高昂，拒絕送院。翻查醫管局資料，非符合資格人士向公立醫院急症室求診，收費為1,230元。

有男子腳部受傷流血。

多人倒臥扶手電梯上。

上周三（13日），港鐵長沙灣站亦發生扶手電梯意外。事發晚上10時許，長沙灣站一條連接大堂及月台的扶手電梯，一名男子在電梯上懷疑失平衡，從梯級上失足滾落，如骨牌般壓倒後方乘客，有3名女途人被波及撞倒受傷。

數名傷者被送上救護車治理。（羅日昇攝）