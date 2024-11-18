九龍塘的士私家車相撞　雙雙剷上行人路釀三人傷

九龍塘發生車禍。清晨6時許，據報一輛私家車沿窩打老道往尖沙咀方向行駛；另一輛的士則在對面線右轉入禧福道，期間兩車在路口相撞，更雙雙剷上左邊行人路。其他駕駛人士見狀，恐有人被困於是代為報案。



救援人員趕至現場，初步確認沒有人被困，事件釀成3人受傷，包括的士一名女乘客、私家車上司機及女乘客。所幸3人傷勢並不嚴重，在場接受救護員治理。

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

警方正調查事發經過，初步得知兩車司機均通過酒精及藥物測試。就現場所見，上址一支交通燈被撞毀；而的士則險撞向路邊大樹。

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路。的士司機在場助查。(李家傑攝)

的士與私家車相撞，雙雙剷上行人路，3人受傷。(李家傑攝)