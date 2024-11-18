屯門蝴蝶邨Tesla衝斑馬線險撞老婦　警主動調查票控74歲男司機

屯門蝴蝶邨日前發生驚險一幕，有車cam拍攝到上周六（16日）早上8時許，一名行動不便黃衣老婦，推着類似超市手推車，已步出蝶景路斑馬線，準備前往對面行人路，惟駛至的Tesla未有減速，衝過斑馬線絕塵而去，老婦幸及時停步未有被撞到。警方今日（18日）表示，留意到涉事網上短片後主動調查，今日票控涉案74歲姓周男司機，他涉嫌「沒有讓斑馬線上的行人先行」。



一名行動不便老婦推着類似超市手推車，已步出斑馬線準備前往對面行人路，此時卻有一輛Tesla私家車衝前駛出。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方稱，留意到近日網上流傳一段短片，片段中顯示於11月16日上午約8時，一輛沿蝶景路北行的私家車，涉嫌在駛經蝴蝶邨蝶舞樓對開的斑馬線時，未有讓一名在斑馬線上的行人優先橫過馬路，對其他道路使用者構成危險。新界北總區交通調查隊人員主動對案件展開調查。經深入調查後，今日票控一名74四歲姓周男司機，涉嫌「沒有讓斑馬線上的行人先行」。

Telsa沒有減慢車速，絕塵而去。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

事發車cam片段顯示，當時老婦站在斑馬線上靠近行人路的位置，黑色Tesla沒有讓路予老婦，反而「直行直過」駛去，旁邊的綠色的士則停下等候老婦過路。的士司機見Tesla未有停車，不禁響咹兼「爆粗」怒罵：「痴X線嘅！X你老X！」

Tesla駛走後，老婦邊揮着右手、邊扶着手推車，步履不穩地沿斑馬線過路，的士司機則邊開車、邊叫老婦「小心呀！」

Telsa沒有減慢車速，絕塵而去。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片段吸引不少網民討論，有人認出該處是屯門蝴蝶邨，「呢單嘢就撐的士哥哥」、「阿婆已經企喺斑馬線，危駕」、「真心唔可以放過」、「一定要拉，老人家都唔讓」。

相反鄰線綠色的士立即停下，讓老婦過路，老婦一邊過路，一邊舉手示意和多謝司機讓路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

老婦一邊過路，一邊舉手示意和多謝的士司機讓路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了妄顧行人安全構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。任何人沒有讓斑馬綫上的行人先行，首次定罪最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元。