疑用北角住宅單位作私煙倉　海關拘一女檢12萬支私煙

海關表示，海關人員於昨日(18日)下午在北角執行打擊私煙行動，期間在馬寶道發現一名手持環保袋之可疑女子，於是截停該女子調查。關員在其環保袋中搜獲1,000支私煙，隨即將該女子拘捕。其後，關員帶同該女子到其位於馬寶道之住宅單位搜查，在單位內檢獲約12萬支私煙。海關指，是次行動共檢獲約12萬支私煙，市值約54萬港元，應課稅值約40萬港元。



海關拘捕一名女子，涉在北角住宅藏私煙。(陳永武攝)

負責行動海關稅收罪案調查科稅收調查第二紅調查主任胡旨逵表示，相信行動成功搗破一個供應港島東區的私煙貯存倉及分銷中心。他指出，是次案件有別於大部分其他私煙貯存倉庫案件，涉案人士為減低風險，將私煙貯存於鬧市單位內，企圖增加海關偵查難度。 他續指，海關會繼續於全港各區內致力打擊私煙活動。

海關拘捕一名女子。(陳永武攝)

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。

海關在北角馬寶道一住宅單位內起獲12萬支私煙。(海關提供)