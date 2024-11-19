精進地盤再爆欠薪　柴灣政府地盤200名二判工人稱被拖欠近千萬元

工程公司「精進」再次捲入欠薪風波。其位於柴灣創富道的水務署暨懲教署總部大樓項目，近200名二判工人，指遭大判「精進」欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元。今日（19日）早上，約40名工人代表，在地盤外拉橫額及喊口號追薪。勞工處、建築署及工會代表亦派員到場協調，惟「精進」態度強硬，拒絕與工人對話。



涉事地盤是興建柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓，是一座雙塔式辦公大樓。地盤開工日期自2020年尾，預計明年初竣工。遭欠薪的二判工人包括4項工種：紮電、平水、電器燈喉及釘板，接近200人。工人代表范先生稱，接近200名工人遭拖欠由9月至今的薪金，款項近1,000萬元。

工人代表在地盤外拉橫額追欠薪。（黃偉民攝）

工人代表在地盤外拉橫額追欠薪。（黃偉民攝）

早上9時左右，工人在地盤外掛起多幅橫額追討欠薪，內容寫上「無良僱主 有汗出無糧出」、「不理工人生計 只怪工人問題」、「精進管理 置之不理」等。其間警員在場維持秩序，建築署、勞工處亦有代表在場。

工人代表范先生（左）及工會代表周思傑在場。（黃偉民攝）

香港建造業總工會理事長周思傑指出，「精進」的代表亦有在場，但對方態度強硬，拒絕與工人對話，只着工人往勞工處登記。周說：「佢哋（精進）一貫態度係唔會同工人傾，真係令人費解，咁除非精進出咗（糧）畀二判，二判唔出糧就話搵勞工處啫，精進都無出，搵勞工處係咩意思呢？」

周思傑指出，建築署在某程度上屬於業主，作為管理方也有責任，要促使「精進」支薪，但建築署指事件屬勞資糾紛，現時也在協調中。勞工處則呼籲工作先登記，然後跟法律程序，由法庭判決。

周思傑強調，工人並非強求即時全部出糧，只希望「精進」有出糧的時間表，以解燃眉之急。至上午10時半左右，部分工人前往勞工處登記，和平散去。