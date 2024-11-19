機場工傷頻生致1死1傷2人截肢　工權會提3疑問　促勞工處徹查原因

工業傷亡權益會（工權會）今日（19日）在Facebook專頁發文，指近年機場事故頻密，以工程和非工程類別計算，2023和2024年各有3宗死亡事故，2024年另有5宗重傷個案，其中2人更需要截肢。當中涉事總承建商之一北京承建（當中部分或全部與其士聯營）涉及1死1昏迷2人截肢的嚴重工業事故。工權會對此十分關注，要求勞工處必須徹查意外原因，並公布調查結果，讓業界參考，防止同類意外再次發生。



11月17日一名男工被夾吊臂與天幕玻璃間，昏迷送院搶救。(陳永武攝)

工權會盤點今年在機場發生的5宗工業意外，包括11月17日37歲姓王內地勞工在升降台工作時，被夾在升降台與鋼組件間昏迷；11月16日64歲姓潘司機及約34歲姓胡工人運送玻璃時遭壓倒重傷；11月7日37歲姓王內地勞工在安裝鋼結構時從墮斃； 8月3日65歲姓黎女工清潔挖泥機履帶時遭壓傷雙腳，左腳需截肢，右腳掌也嚴重受傷，以及6月20日54歲男工人被挖泥機壓中嚴重受傷，右腳需截肢。

11月16日兩名男工搬運玻璃時，被多塊巨型玻璃壓傷。（梁偉權攝）

工權會綜觀多宗事故，指有機會涉及機械操作問題，包括操作不當、個人疏忽、或有機械安全設備不足等，並指如果事故都發生在某幾個承建商的地盤內，就必須跟進是否一定程度地反映了涉事地盤的培訓和管理出現問題，尤其最近兩宗死傷意外，都涉及內地勞工。

工權會今日發文指，近年機場事故頻密。(工權會Facebook專頁截圖）

工權會在文中提出3項疑問：

1. 《計劃》下內地勞工有否接受專業培訓？包括機械設備的使用及個人防護裝備的應用等；

2. 兩地文化差異，有否造成溝通和訊息傳遞問題？包括看待職業安全是否大有不同？

3. 政府引入外勞時，有無確保他們接受足夠培訓？承建商聘用外勞前，如何把關他們有相應的安全知識，而入職後的訓練是否足夠？



工權會續指，意外當中涉及移動機器，在政府和業界推動「4S」（Smart Site Safety System，「安全智慧工地系統）的勢頭下，如這些機器都安裝了AI人工智能鏡頭或其他科技防護裝置，相信意外應可減少。除了移動機器外，涉及升降台的意外也常見，業界早有聲音要求修例，要求工人必須接受正規訓練才能操作升降台，而非現今只需完成基本簡介便可。工權會指，這些意見多年來沒有被政府部門及議會等採納，擔憂此類涉及升降台操作的事故還會陸續有來。

工權會表示，無論培訓改革還是科技運用，都是未來確保職業安全的不二法門，認為政府當局和業界需要拿出決心做好安全工作，汲取過去的教訓，嚴謹地為安全把關，保護前線為香港建設的一眾打工仔女。